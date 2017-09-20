Morelos, Puebla ve Mexico City'de hissedilen depremde 224 kişi hayatını kaybetti.
Havadan görüntülerle: Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
- 20 Eylül 2017
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