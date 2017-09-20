Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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Havadan görüntülerle: Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem

  • 20 Eylül 2017

Morelos, Puebla ve Mexico City'de hissedilen depremde 224 kişi hayatını kaybetti.