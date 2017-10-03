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Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkılar için ABD'li bilim insanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" denildi.

Bir yüzyıl önce Albert Einstein tarafından tahmin edilen ve izafiyet teorisinin bir parçası olan yerçekimsel dalgaların varlığı ilk olarak 2015'te tespit edilmişti.

Yerkeçimsel dalgalar, birbiriyle çarpışan kara delikler ve yıldız çekirdeklerinin çökmesi gibi evrendeki şiddetli olaylar nedeniyle zaman-mekan dokusunda görülen kıpırtılar.

Akademi Weiss, Barish ve Thorne'a 1,1 milyon dolarlık para ödülü de verdi.

Dün de tıp alanındaki Nobel ödülü Amerikalı uzmanlar Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verilmişti.

Biliminsanları, insan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran çalışmalarla ödüle layık görülmüştü.