Kanada'da bir ilk: Sih politikacı Jagmeet Singh parti lideri seçildi

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, renkli kişiliğine eşlik eden çoraplarıyla sıradışı bir siyasetçi profili çiziyor. Ancak ülke içinden Trudeau'ya en az onun kadar renkli bir rakip çıkmış durumda.

O rakibin ismi, ülkedeki üçüncü büyük siyasi parti olan Yeni Demokratlar'ın liderliğine seçilen Jagmeet Singh…

38 yaşındaki Singh, Kanada'da etkinlik bir azınlıktan gelerek parti liderliğine seçilen ilk kişi olarak tarihe geçti.

Sosyal demokrat parti liderliği için yarıştığı diğer 3 rakibi karşısında kesin bir zafer kazandı.

Siyasete transfer olmadan önce ceza avukatı olan Jagmeet Singh'in politik markasının en önemli semboleri, kuşkusuz dar kesim takım elbiseleri ve renkli türbanları…

Singh'in renkli türbanları bağlı olduğu Sih dininin bir yükümlülüğü…

Sihler, dini inançları gereği saçlarını kesmiyor ve bir türban içinde topluyor.

"Hayatım boyunca öne çıktığım için insanların beni izlediğini farkettim" diyen Jagmeet Singh bu ilgiyi siyasi bir figür olarak da kullanıyor:

"Kimileri böyle bir ilgiden rahatsız olabilir... Ama eğer insanlar bana bakmaya devam edecekse, bari onlara bakmaları için bir sebep vereyim diye düşündüm."

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Justin Trudeau'nun artık ciddi bir rakibi olduğu konuşuluyor

Yeni Demokratlar, parlamentodaki 44 sandalye ile ülkedeki üçüncü siyasi parti konumunda.

Parti 2011 yılında düzenlenen seçimde elde edilen oylarla ana muhalafet konumuna yükselmişti.

Ancak 4 yıl sonra yapılan seçimde kazandıkları koltukların çoğunu Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberaller'e kaptırdılar.

Kanada'da 2019 yılında yapılacak federal seçimler öncesi Justin Trudeau'nun artık ciddi bir rakibi olduğu konuşuluyor.