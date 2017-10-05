İran basınında Erdoğan'ın ziyareti: 'Irak Kürdistanı'na karşı daha sert önlemler alınacak'

Telif hakkı Şark GAZETESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Tahran ziyareti İran basınında manşetlerde geniş yer buldu. İran basınındaki yorumlarda Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin tartışmalı referandumunun ardından giriştiği işbirliği olumlu karşılandı.

Reformcu kanadın en önemli gazetelerinden Şark'ın manşetindeki başlıkta "Irak Kürdistanı'na karşı daha sert önlemler alınacak" denirken, reformcu eski diplomat Ali Hürrrem "İran ve Türkiye Ortadoğu'yu daha fazla istikrarsızlıktan kurtarmak için işbirliği ve Bağdat'ın yetersiz kaldığı yerlerde devreye girmeli ki böylece İsrail bu durumdan fayda sağlamamalı" yorumunda bulundu. Ancak Hürrem yine de Kürt politikası konusunda Ankara ve Tahran arasında yaklaşım farkları olduğunu, İran'ın Kürtleri 'hakiki İranlılar' olarak kabul ettiğin söyledi.

Telif hakkı İTİMAT GAZETESİ

Yine reformcu kanadın önde gelen gazetelerinden İtimat Erdoğan'ın ziyaretini "eski rakiplerin birliği" diye tanımladı. Suriye ve Kuzey Irak'taki referandumun her iki ülke için de önemli sorunlar olduğunu yazan gazete, Ankara'nın bu sorunlarda İran'ın posizyonuna yaklaştğını belirtti. Gazete bu anlamdaki en önemli ziyaretin de iki ülke Genelkurmay Başkanlarının karşılıklı ziyaretleri olduğunu belirtiyor.

Telif hakkı CİHAN ZANAT

Ekonomi gazetesi Cihan Zanat Erdoğan'ın ziyaretini manşetinde "İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları: Ayrılıkçılığı reddediyoruz" başlığıyla duyuruyor. Gazete ilk kez bir NATO üyesi ülkenin İran'la askeri işbirliği anlaşması imzaladığına da dikkat çekiyor.

Telif hakkı İran GAZETESİ

Muhafazakâr resmi İran gazetesi manşetinde Ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in "Siyonist rejim ikinci bir İsrail yaratmanın peşinde" şeklindeki sözlerini aktarıyor.

Telif hakkı Kayhan GAZETESİ

Muhafazakâr Kayhan gazetesinde ise başlıkta "Irak Kürdistanı'ndaki referandum bölgeye ihanet ve geleceğe yönelik bir tehdittir" derken Hamaney'in "Siyonist rejim ikinci bir İsrail yaratmanın peşinde" şeklindeki sözlerini spotta duyuruyor.