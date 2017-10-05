Suudi Arabistan Rusya'dan S-400 satın alacak

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Rusya ile Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemi satışı konusunda uzlaştı. Suudi Arabistan, Rusya'ya S-400 için 1 milyar dolar ödeyecek.

Reuters haber ajansının Suudi Arabistan devlet şirketi Askeri Endüstri Şirketi'nin açıklamasından aktardığına göre varılan mutabakat anlaşmasında yalnızca S-400 değil, Kornet anti tank sistemi, Kalashnivov AK-103 ve TOS-1A roket fırlatıcısı da var.

Açıklamada Rusya'nın Suudi Arabistan'a bu silahların teknoloji transferini de yapacağı yer aldı. Bu, Suudi Arabistan'ın bu silahları temel alarak kendi silahlarını geliştirmesini ve bakımlarını kendi yapabilmesini sağlayacak. Rusya Türkiye'ye S-400 satarken anlaşmaya teknoloji transferini dahil etmemişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir'le görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti.

Kral Selman'ı Kremlin'de karşılayan Putin, "Bir Suudi Arabistan kralı ilk defa ülkemizi ziyaret ediyor ve bu çok önemli bir olay" dedi ve ekledi:

"Ziyaretinizin ilişkimizi geliştireceğinden eminim."

Kral Selman ise "Barış ve güvenlik için, dünya ekonomisini kalkındırmak için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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'Nükleer enerji ve uzay alanında işbirliği'

Kral Selman, Moskova'ya yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle gitti.

Heyetlerin görüşmesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları bir basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suudi Arabistan ve Rusya nükleer enerji ve uzay alanında işbirliğini geliştirmek istiyor" dedi ve imzalanan yatırım anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye geçeceğini söyledi.

Lavrov, Suudi Arabistan'ın Suriye'deki muhalif örgütleri birleştirmek için gösterdiği çabayı desteklediklerini, böylece muhaliflerin barış görüşmelerinde yer alabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ise iki ülkenin de diğer ülkelerin içişlerine karışmama prensibini benimsediğini söyledi.

El-Cubeyr, Suriye muhalefetini birleştirme konusunda Rusya'nın da kendilerine destek verdiğini açıkladı.

Telif hakkı AFP Image caption Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El-Falih ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov imzaladıkları metinleri birbirlerine verirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikiliyi alkışladı

Yatırım fonlarından ortak altyapı yatırımları

Reuters, Rusya'nın varlık fonu olan RDIF'nin Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonu ile 100 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması yaptığını duyurdu.

RDIF'den yapılan açıklamaya göre iki ülkenin fonları, kurdukları ortaklıkla Rusya'daki karayolu ve demiryolu altyapısına yatırım yapacak, Birleşik Arap Emirlikleri devlet kontrolündeki fonu Mubadala da bir miktar kaynak yatıracak.

Üç fondan oluşan bu birlikteliğin 226 milyon dolar ulaşım altyapısı projesini de değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulacağını açıkladı. Novak, iki ülke arasındaki yatırımların artması için, aradaki bürokrasinin azaltılmasının yollarının da aranacağını söyledi.

1 milyar dolarlık yatırım fonu

Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurmaları da bekleniyor.

Kral Selman'ın ziyareti, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor.

Rusya ve Suudi Arabistan, OPEC'in en güçlü üyelerinden. OPEC ülkeleri geçen Aralık ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol üretimini kısma kararı almıştı.

'Rusya'da enerji sektörünün ciddi yatırıma ihtiyacı var'

BBC Rusça Servisi editörlerinden Famil İsmailov, Rus enerji sektörünün ciddi bir yatırıma ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacını Batı'dan karşılayamadığına dikkat çekiyor:

"Rusya, enerji sektöründeki yatırım ihtiyacını, ABD ve diğer ülkelerin Kırım'ın işgali ve Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Batı'dan bulamıyor. Bu yüzden Rusya, hangi ülkeden olursa olsun, bu yatırım ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Çin'e soruyorlar, Katar bir miktar yatırım sözü verdi ve Suudi Arabistan sıradaki yatırımcı olabilir".

Batı'dan aradığı yatırım desteğini bulamayan Rusya; Çin, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yöneliyor. Famil İsmailov, BBC Rusça Servisi

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ziyareti 4 gün sürecek. Kral Selman'a 100 kadar Suudi iş adamı da eşlik ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.