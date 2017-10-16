İbadi'den 'Kerkük'te Irak bayrağı dalgalansın' emri

Telif hakkı Getty Images

Pazar gecesi Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlayan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, kent merkezinde kilit bölgeleri ele geçirdi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'te ülke bayrağının dalgalanması emri verdi.

Haydar el-İbadi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kerkük operasyonunun ülkenin birliği ve bütünlüğü için gerekli olduğunu söyledi.

İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu yüzünden Irak'ın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Kerkük Valiliği'ne giren Irak güçleri buradaki IKBY bayrağını indirdi, yerine Irak bayrağı astı.

IKBY'deki referandumda yüzde 92 oyla bağımsızlığa destek verilmişti. Bağdat yönetimi,"yasa dışı" olduğunu vurguladığı referandumun sonuçlarını tanımamış, Irak Parlamentosu da İbadi'den, Kerkük'te IKBY kontrolündeki bölgelerin geri alınması çağrısında bulunmuştu.

Telif hakkı AFP

Trump: Taraf tutmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Kerkük gerginliğinde "taraf tutmayacaklarını" söyledi.

"Kürtlerle ilişkilerimiz yıllardır çok iyi. Aynı zamanda Irak'ın tarafında da olduk ancak bu çatışmada taraf tutmayağız" diye konuşan Trump, Kürtler ile Bağdat arasındaki gerilimden de mutlu olmadıklarını söyledi.

ABD'li yetkililerin açıklamalarında da, Irak'ta tansiyonun düşürülmesi için taraflarla iletişimi sürdürdükleri mesajı vardı.

Bazı Kürt siviller Kerkük'ten kaçıyor

24 saatten kısa bir süre içinde Kerkük'ün merkezine giren Irak ordusu ise petrol tesisleri, havalanı ve K1 askeri üssünün ardından valilik binasını da ele geçirdi.

Bazı Kürt siviller ise Kerkük'ten kaçıyor.

Kerkük'ün bazı bölgelerinde havan topu ve silah sesleri duyuluyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ordusuna ve Kürt peşmerge güçlerine çatışmamaları çağrısında bulundu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin sözcüsü Ari Mamchae ise "Irak güçleri, Kürtlere karşı savaş başlattı" dedi.

Telif hakkı Reuters

Türkiye, Irak hükümetinin 'PKK' açıklamasından memnun

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) internet sitesi ise çeşitli fotoğraflar yayımlayarak, PKK'nın askeri kanadı HPG'nin, Kerkük'te "halkı korumak için savunma hattı oluşturmaya başladığını" duyurdu.

Irak hükümeti ise IKBY yetkililerini "Kerkük'e PKK militanlarını yerleştirmekle" suçlamış, bu durumun "savaş ilanı" olduğu belirtmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da operasyonun yakından izlendiğini belirttiği açıklamasında, kentteki PKK varlığı konusunda "Her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi:

"Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"IKBY'yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz.

"Kerkük'te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır."

Kerkük'teki BBC muhabiri Orla Guerin de Peşmerge güçlerinin şehir dışından kenti savunmaya geldiğini, "bunların PKK'ya bağlı güçler olabileceğini" aktardı.

Bozdağ: Türk hava sahası Kuzey Irak'a kapatıldı

Başbakan Yarıdımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise IKBY bölgesindeki havalimanlarına, Türkiye hava sahasını kullanacak şekilde iniş ya da kalkış yapılamayacağını açıkladı.

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın (Habur) Irak hükümetine devri konusunda da çalışma başlatıldığını söyledi.

Bozdağ, Kerkük operasyonla ilgili olarak, "Türkiye referandumun yapılmaması konusunda IKBY'yi defalarca uyardı. Tabi bunun bir sonucu olacaktı. Bunlar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Türkiye, İran ve Irak bölge için adımlar atmaya başladı" dedi.