Ekim Devrimi: Devrimin ilk yıllarından 10 propaganda posteri

Sosyal piramit: - Bu Parus’un bastığı bir diğer Mayakovski-Radakov işbirliği. Posterin tepesindeki Çar Nikolay’ın kaftanının altında toplumun tüm kesimleri yer alıyor. Posterde her bir katman şu ifadelerle betimlenmiş: “Biz sizi yönetiriz. Biz sizin için dua ederiz. Biz sizi yargılarız. Biz sizi koruruz. Biz sizi besleriz. Çiz de çalışırsınız.” 1917 yazının en popüler fıkraları, ruhban sınıfı ve monarşi karşıtı, özellikle de Çar Nikolay ve eşiyle dalga geçen fıkralardı.