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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), federal mahkemenin, IKBY'nin merkezi hükümetten ayrılma hakkı bulunmadığı yönündeki kararına saygı duyacağını açıkladı. IKBY hükümeti, Bağdat ile sorunların çözümü için diyalog çağrısı da yaptı.

IKBY'den yapılan açıklamada, "İnanıyoruz ki federal mahkemenin bu kararı, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için kapsayıcı bir diyaloğa dayanak oluşturur" ifadeleri yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İdabi, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptali için Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkeme 6 Kasım'da verdiği kararda ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış ve "anayasaya göre hiçbir bileşenin ayrılma hakkının bulunmadığına" hükmetmişti.

Yaklaşık katılım yüzde 73, 'Evet' oranı yüzde 93'tü

Bağdat'ın, ABD, Türkiye ve İran da dahil birçok ülkenin tepkisine rağmen düzenlenenen bağımsızlık referandumunda katılım yüzde 72,62 olmuş, katılanların yüzde 92,7'si oylarını bağımsızlıktan yana kullanmıştı.

Referandumun ardından Bağdat yönetimi bölgeye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.