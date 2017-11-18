Zimbabve krizi: Binlerce kişiden Mugabe'ye istifa çağrısı

Zimbabve'de, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Harare'deki göstericiler Mugabe'nin istifasını talep eden pankartlar taşırken kalabalığın içinde asker ve askeri araçların yer alması dikkat çekti.

Bazı göstericiler ise askeri müdahaleyi başlatan Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın posteriyle yürüdüler.

Harare'deki BBC muhabiri, bazı göstericilerin askerlere sarıldığını anlatırken, muhabirimize konuşan bir Zimbabveli, "Bugün yeni bir başlangıç günü" dedi.

Başka bir gösterici ise "Zimbabveliler olarak ordumuza şunu diyoruz: Bu barışçıl müdahale için teşekkürler. Şimdi Zimbabve halkı Mugabe'nin çekilmesi gerektiğini söylüyor. Geri dönüşünü görmek bile istemiyoruz. Bizim için bu yeni bir başlangıç" diye konuştu.

Aynı gösterici sözlerini "Bizim için bu otoriter yönetimin sonu demek. Ülkemizi geri alacağız" diye sürdürdü.

Mugabe 15 Kasım Çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından ev hapsine alınmıştı. Devlet televizyonunu ele geçiren ordu mensupları, okudukları bildiride bu müdahalenin 'bir darbe olmadığını' savunmuştu.

93 yaşındaki Robert Mugabe, müdahale sonrası ilk kez Cuma günü kamuoyu önüne çıkmış ve bir üniversitenin mezuniyet törenine katılmıştı.

Törende, Mugabe'nin eşi Grace Mugabe yer almamıştı.

Ardından Zimbabve ordusu tarafından yapılan açıklamada ise görevinden derhal istifa etmesi taleplerine direnen 93 yaşındaki devlet başkanıyla temasların sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Ülke dışında "çizgi film karakteri" gibi olmakla eleştirilen Mugabe ülkesinde ise en azından geçmişte, beyaz azınlığın iktidarına karşı savaşan devrimci bir kahraman olarak görülüyordu.

Fakat kendisi ve destekçileri iktidarda kalmak için tartışmalı seçimlerden muhalefetin şiddetle basıtırlmasına kadar birçok taktiğe başvurdu.

Mugabe; devleti, partisi ZANU-PF'i ve kendisini güçlendirmek için kullanmakla eleştirildi.

37 yıldır ülkeyi yöneten Robert Mugabe'nin geçen hafta yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alıp, eşi Grace Mugabe'nin Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açması askeri müdahaleyi tetiklemişti.

İktidarı Mugabe'den almak isteyen ordunun ideolojisi de 93 yaşındaki liderden çok farklı değil.

Askerler televizyonda yaptıkları açıklamada, Mugabe'yi değil "çevresindeki suçluları" hedef alacaklarını açıklamışlardı.

Bu nedenle bütün bu olayların sonunda Mugabe'nin iktidarda kalıp Mnangagwa'nın başkan yardımcılığı görevine geri dönmesi ve bir geçiş planlaması yapılması da mümkün.

Mugabe'nin sembolik bir şekilde başkanlığı yürütmesi de ihtimal dahilinde.

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