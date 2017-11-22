Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç, hakkındaki 11 suçlamanın 10'undan suçlu bulundu.

+Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu buldu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladiç'in oğlu, babasının temyize başvuracağını açıkladı. Darko Mladic, kararın adil olmadığını söyleyerek, "Bugün adaletin yerini savaş propagandası almıştır" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada mahkeme, Saraybosna'nın bombalanması emrini doğrudan Mladiç'in verdiği ve Srebrenitsa'da soykırıma ve savaş suçlarının işlenmesine, 'önemli katkıları' olduğu hükmüne vardı.

Hâkim, Maliç'in 'soykırım yaptığını, cinayet işlediğini ve ırk katliamı yaptığını', Srebrenitsa'daki tüm Bosnalı Müslüman nüfusu yok etmeye kast ettiğini söyledi.

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Bosnalı Sırp eski General Mladiç, eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutuldu.

Bosna Savaşı'nda işlediği suçlarla ilgili hükmünü açıklarken, hâkimlere bağırması üzerine Mladiç mahkeme salonundan çıkarıldı. Mladiç salondan çıkarılırken, "Yazıklar olsun!" diye bağırdığı belirtildi.

'Bosna Kasabı' olarak bilinen 74 yaşındaki Mladiç, aralarında soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının da bulunduğu 11 farklı suçtan yargılanıyordu.

Mladiç hakkındaki suçlamaları reddediyordu.