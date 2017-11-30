Apple, Türk yazılımcının bulduğu açığı düzeltiyor

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Apple, geçtiğimiz günlerde bir Türk yazılımcı tarafından ifşa edilen Mac bilgisayarlardaki güvenlik açığını düzeltmek için yeni bir güncelleme yayımladı.

Önceki gün açıklanan hata, bilgisayarlara şifre olmadan erişilebilmesine ve güçlü yönetici haklarına sahip olunabilmesine yol açıyordu.

Bu yeni güncelleme kullanıcıların bilgisayarlarına otomatik olarak inecek.

Apple'den gelen açıklamada "Bu hatadan büyük üzüntü duyuyoruz ve tüm kullanıcılarımızdan özür diliyoruz. Güvenlik mühendislerimiz hatayı fark eder etmez çalışmaya başladı." denildi.

Yeni sürüm bu sabah saatlerinde indirilebiliyor ve ve hatalı sürüm olan MacOS Sierra'ya 10.13.1'e otomatik olarak ekleniyor.

Apple'ın tarihindeki bu ikinci zorla güncelleme, milyonlarca Mac kullanıcısının güvenliklerinin risk altında olduğu kaygılarını gidermek amacıyla yapıldı.

MacOS'un daha eski sürümüne sahip kullanıcılar bir güncelleme uyarısıyla karşılaşacaklar.

Şirketin açıklamasında "Güvenlik her Apple ürünü için başlıca öncelik. Maalesef MacOS'un son sürümünde tökezledik. Müşterilerimiz daha iyisini hak ediyor, bunun tekrarlanmaması için geliştirme süreçlerimizi daha iyi denetliyor olacağız."

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Lemi Ergin'den eleştirilere yanıt: Ne Hacker, ne degüvenlik uzmanıyım

Dikkatler şu anda açığın kamuoyuna duyuruluş yöntemine odaklandı. Hata, kendisini yazılımcı olarak tanımlayan Lemi Ergin tarafından Twitter'dan duyuruldu.

Ergin güvenlik açığını kamuya açıklamadan önce şirkete bilgi vermemekle eleştiriliyor.

Bu tip açıklarda genelde şirketlere hatayı düzeltmesi için makul bir süre tanınıyor.

Eleştirilere yanıt veren Lemi Ergin ise "Ben ne bir Hacker, ne de bir güvenlik uzmanıyım. Program yazarken, güvenliğe odaklanıyorum ama kendime asla güvenlik uzmanı diyemem" dedi.

Ergin, "İyzico adlı internet üzerinden yapılan satışlardaki ödemeleri düzenleyen firmadaki meslektaşlarının 23 Kasım'da Apple'ı bu hatayla ilgili bilgilendirdiğini" söyledi. Ayrıca "Bunlara ek olarak Apple'nin bir destek forumunda kullanıcıların 13 Kasım'da bu hatadan bir özellik gibi bahsettiklerini" söyledi.

Apple'ın dünkü açıklamasında, güvenlik ekibinin 28 Kasım'a dek bu açıktan haberi olmadığı söylenmişti. Ancak şirketteki bir başka birimin açıktan daha önce haberi olup olmadığı net değil.

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