6 yaşındaki Ryan, YouTube'da oyuncak tanıtarak yılda 11 milyon dolar kazanıyor

6 yaşındaki Ryan milyonlarca çocuğu imrendirecek kadar çok eğleniyor. Hesabındaki milyon dolarlar ise, yetişkinleri kıskançlıktan çatlatabilir.

İnternetin en büyük video platformu YouTube'a koyduğu haftalık videolarda oyuncaklarını hediye paketlerinden çıkaran, bir yandan da çeşitli muzırlıklar yapan Amerikalı ufaklık, 2017'de yaklaşık 11 milyon dolar kazandı.

'Ryan Toys Review' adlı YouTube kanalında oyuncakları test ederek yorumlar yapan çocuğun videoları, ilk paylaşımını yaptığı Mart 2015'ten bu yana 17 milyar kez izlendi.

Ekonomi dergisi Forbes, Ryan'ı YouTube'un en çok kazanan 8'inci kişisi ilan etti bile.

Peki insanlar bu çocuğa ve oyuncaklarına neden bu kadar ilgi duyuyor?

Gizemli çocuk Ryan

İnternetin en bilinen yüzlerinden olsa da Ryan son derece gizemli bir çocuk. Soyadını da nerede yaşadığını da bilen yok. Anne ve babasıyla yapılan mülakatlardan anlaşılan o ki, Ryan daha 3 yaşındayken bu YouTube kanalını açmaya kendi iradesiyle karar verdi.

Tubefilter internet sitesine konuşan ama adını açıklamayan Ryan'ın annesi şunları söyledi:

"Ryan bir gün benzer kanalları görüp 'Ben niye diğer çocuklar gibi YouTube'da yokum?' diye sordu. Biz de karar verdik ve işe koyulduk.

"Oyuncak dükkanına gidip ilk hediyesini, bir lego tren setini ona aldık. Her şey böyle başladı. Şimdi günde bir video paylaşmaya çalışıyoruz. Haftada birkaç kez üst üste videolar çekiyoruz."

Ryan, sosyal medyada yıldız olmasını sağlayan ilk büyük videosunda plastik dev bir yumurtaya saklanmış 100'den fazla oyuncağı açıyordu.

Bu videosu 800 milyondan fazla izlendi.

Geçen yıl Ocak ayında 1 milyona çıkan kanalının takipçi sayısı, günümüzde 10 milyona ulaşmış durumda.

'Sürpriz!'

YouTube yıldızlarının çoğu videolarında daha önceden hazırlanmış metinler üzerinden konuşup hareket ediyor.

Kanalın takipçilerine göre Ryan'ın onlardan farkı, oyuncaklarını yavaş yavaş açarken "tam bir sürpriz atmosferi" yaratması.

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesindeki bir yazı, tam da bu noktaya parmak basıyor:

"Videolarda önceden üzerinde çok düşünülmiş herhangi bir şey yok. 'Bu oyuncak neden diğerinden daha iyi' gibi karşılaştırma ve analizler de yok. İşte bu yüzden yetişkin izleyiciler bu videolara karşı koyamıyor."

Image caption Ryan videolarında bilimsel deneyler yapıyor, eğitimsel aktiviteler paylaşıyor ( YouTube/Ryan ToysReview)

YouTube'daki başarıya ulaşan diğer 'hediye açma' kanallarından bir farkı da şu: Ryan'ın YouTube'a içerik ürettiğinden pek de haberi yok gibi görünüyor.

'İstismar' eleştirisi

Ryan'ın anne babası oğullarının ününden memnun olsalar da bazı eleştirilere maruz kaldılar.

Aile, çocuklarını "istismar etmekle" ve onun üzerinden bir nevi şirket yürütmekle suçlandı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sosyal medya platformları kullanıcıların paylaştığı içeriklerdeki reklamlar üzerinden satış yapıyor.

Ryan'ın annesi ise videoları haftasonları çektiklerini ve Ryan okuldayken görüntüleri kurguladıklarını söyleyerek, oğullarının okuldaki düzenine müdahale etmediklerini savundu.

'Toys, Tots, Pets and More' (Oyuncaklar, Ufaklıklar, Hayvanlar ve Daha Fazlası) adlı internet sitesi de oyuncak değerlendirmelerine yer veren içerikler paylaşıyor.

Sitenin sahibi Jim Silver'a göre Ryan'ınki gibi kanallar "satışlar üzerinde büyük etki yaratıyor".

The Verge internet sitesine konuşan Silver, "Bu benim gördüğüm en genç başarı hikayesi" diyor ve ekliyor:

"Bu gibi kanallardaki çocuklar yaşça çok daha büyük oluyorlar. Oyuncaklarla ilgili görüş paylaşmaları için de daha fazla olgunluğa ve de kelime haznesine sahipler."

Telif hakkı Getty Images

Ryan'ın annesi ve babası, oğullarının videolarda paketlerinden çıkardığı oyuncakların neredeyse hepsini satın almış. Kullanılan oyuncakların birçoğunu da daha sonra bağış yapmış.

Geçtiğimiz aylardaki videolardaysa, izleyicileri oyuncak üreten bazı şirketlere yönlendiren bağlantılı içerikler paylaşılmış.

Ryan'ın kanalı bir süredir yorumlara kapalı. Yani takipçilerin görüş ve eleştirileri görülemiyor.

Ama ilgili bazı forumlarda anne ve babaların Ryan'ın kanalıyla ilgili olumlu ve olumsuz görüşler paylaştığı dikkat çekiyor.

Lindsay Weiss adlı bir anne şöyle diyor:

"Oğlum siteyi yiyip bitirdi resmen. Ryan'ın kanalı benim ölüm fermanım olacak sanırım."