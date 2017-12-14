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Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye Kürtleri, Türkiye ve Şam rejimi karşısında yalnız bırakılmaktan korktuklarını söyledi. Ajansa göre ABD'nin bölgeden çekileceğine yönelik endişeler Suriye Kürtlerini Rusya'nın yörüngesine sokuyor olabilir.

Haber AFP'nin Kamışlı'daki muhabiri Delil Suleyman'ın imzasını taşıyor. Haberde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün büyük darbe aldığı Suriye'nin kuzeyinde, Kürt grupların en büyük destekçileri ABD'nin onları 'yüzüstü bırakacağından' endişe ettikleri belirtiliyor.

AFP'deki haberde, Suriye Kürtlerinin IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin önemli aktörlerinden olduklarına dikkat çekiliyor.

ABD'nin Türkiye'nin sert tepkisine rağmen Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah desteğini sürdürdüğü hatırlatılıyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor.

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Suriye'de Kürt yetkililerin son 4 yılda kurumsal yapılar oluşturduklarını kaydeden AFP'ye göre bölgede IŞİD'in zayıflatılması ile dengeler değişecek.

'Kürtler siyasi kazanımlarını kaybetmekten korkuyor'

Yıllar süren zorlu operasyonlar sonucu IŞİD şimdi Suriye topraklarının ancak yüzde 5'inde tutunabiliyor.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD'nin desteğiyle IŞİD'in "fiili başkenti" Rakka'yı geri alması, AFP'ye göre Suriye'de Kürtlerin en büyük zaferi.

Telif hakkı AFP Image caption Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 17 Ekim'de IŞİD'in fiili başkenti Rakka'yı kurtardıklarını duyurmuştu.

Rakka'nın geri alınmasından haftalar sonra ise ABD Suriye'de yaklaşık 2000 kişiden oluşan askeri gücünün bir bölümünü geri çekmişti.

AFP'ye göre Suriye Kürtleri şimdi ABD'nin bu ortaklıktan uzaklaşması sonucu siyasi kazanımlarını kaybetmekten kaygı duyuyor.

'ABD işi bitince bizi tamamen unutacak'

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi, bu kazanımlar açısından kilit bölgelerden olarak görülüyor.

Kamışlı, Kürt güçlerin fiili olarak ilan ettiği özerk bölge içerisinde yer alıyor.

AFP'ye konuşan 37 yaşındaki Rafea İsmail, burada arabasından kadın aksesuarları satarak ekmeğini kazanıyor.

İsmail, "Amerika bizi uzun süre piyon gibi kullandı. Şimdi korkuyoruz. İşleri bitince bizi tamamen unutacaklar" diyor.

45 yaşındaki yabancı dil öğretmeni Naval Farzand ise Rakka'yı IŞİD'den Kürtlerin kurtardığını, bu yüzden "ABD'nin onları terk edip Türkiye'ye yaklaşmaması gerektiğini" söylüyor.

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YPG'nin kadın birliği YPJ'den (Kadın Savunma Birlikleri) Nesrin Abdullah de cihatçı grupların işinin bitmediğini belirtiyor.

Deyrizor kentinin doğusundaki IŞİD savaşçılarının uyuyan hücrelerden saldırılar düzenlendiğini ifade eden Abdullah, "Koalisyon güçlerinin burada kalarak güvenliği ve istikrarı sağlaması önemli. Çünkü IŞİD tehdidi sürüyor" diyor.

Abdullah'a göre, "Kürt halkına yönelik bir tehdit de, Türkiye".

'Türkiye, Kürtler için Esad'dan tehlikeli'

30 yaşındaki İngilizce öğretmeni Nada Abbas ise "ABD, IŞİD'e karşı savaş bitince Kürtler'e sırtını dönerse, bu Türkiye'ye en büyük hediye olur" yorumunda bulunuyor.

Abbas, "Geçmişte olduğu gibi bize saldırırlar. Türkiye tehdidi hiç bir zaman bitmeyecek" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan daha tehlikeli olduğu görüşünü dile getiren Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi isimli düşünce kuruluşndan Nicholas Heras, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan açık açık söyledi: ABD yoldan çekilirse hepsini PKK gibi gördüğü Kürtleri vurmaya niyetli."