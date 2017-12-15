Katolik Kilisesi Floransa'da cami inşası için arazi satıyor

Telif hakkı AFP

İtalya'nın Floransa kentinde yıllardır cami yapımı için aradıkları araziyi Müslümanlara Katolik Kilisesi verecek.

Yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı Floransa'da cami olmaması nedeniyle garaj, depo, bodrum gibi mekanlar mescit olarak kullanılıyor.

Kentteki Müslüman dernekleri uzun süredir cami yapımına uygun bir arazi arıyor ancak bir türlü anlaşma sağlanamıyordu.

Floransa merkezli ulusal gazete La Nazione, sonunda cami eksiğini gidermek için Katolik Kilisesi'nin adım attığını yazdı.

Habere göre, Floransa'ya bağlı Sesto Fiorentino Belediyesi'nde Katolik Kilisesi'ne ait bir arazi cami yapımı için Müslüman topluluğuna satılacak.

Floransa Başpiskoposluğu, belediye ve Müslüman cemaati temsilcileri arasında ön anlaşmaya varılırken, resmi protokol gelecek hafta imzalanacak.

'Devrim niteliğinde'

La Nazione gazetesinin "devrim niteliğinde bir kültürel entegrasyon projesi" diye tanımladığı proje kapsamında, Katolik Kilisesi'nin satacağı araziye bir cami ile "İslam merkezi" inşa edilecek.

Bu arazinin yakınındaki Polo Scientifico Üniversitesi'nin arazisine de bir "Katolik merkezi" kurulacak.

Telif hakkı AFP

Gazeteye göre bu şekilde iki dine ait binaların yan yana inşa edilmesiyle "kültürel ve dini açıdan sembolik" bir mesaj verilecek.

Gazetenin haberi daha sonra Sesto Fiorentino Belediyesi, Floransa Başpiskoposluğu, Floransa Üniversitesi ve Floransa Camii Derneği tarafından da doğrulandı.

'Herkesin uygun mekana hakkı var'

Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori, daha önce yaptığı bir açıklamada Floransa'daki Müslümanların cami olmadığı için ibadet amacıyla kullandığı mekanın "bir dinin onuruna uygun olmadığını" söylemiş, "Herkesin kendi dininin gereklerini yerine getirebilmek için uygun bir mekana sahip olma hakkı vardır" demişti.

Kardinal Betori, Kilise'nin cami yapımı için arazi verme kararı açıklandıktan sonra da bu teklifin Sesto Fiorentino Belediyesi'nden geldiğini ve kendilerinin de "memnuniyetle kabul ettiğini" söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption Papa Francesco ve Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori

Betori, "Floransa'da Katolik Kilisesi olarak dini özgürlüklere saygı gösterdiğimizi ve ibadet özgürlüğünü teşvik ettiğimizi somut olarak göstermiş oluyoruz" dedi.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella da, "Cami için bir çözüm bulunmasından memnunum. Sesto Fiorentino'daki alan, büyük ölçülere ulaşmış bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitededir" diye konuştu.

'Batı kimliğini satıyor'

Ancak Katolik Kilisesi'nin bu adımı bazı kesimlerden tepki çekti.

Aşırı sağcı parti Kuzey Ligi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Lorenzo Fontana, "Sesto Fiorentino'da Kilise'nin arazisinde bir cami yükselecek. Yüzlerce kilisenin yerlerini İslam'ın ibadet mekanlarına bıraktığı bir Avrupa'da, İslam'a devredilen her bir metrekare tarihimizin bir parçasının daha reddedilmesi anlamına gelir. Batı bu şekilde kimliğini satıyor ve İslamlaşmaya hazırlanıyor" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden Giovanni Donzelli de, "Bir Katolik olarak Kilise'nin Hristiyanların çıkarlarını korumakla ilgilenmesini beklerdim" dedi.

'Kilise çanından çok minare'

Tempo gazetesi, "Böyle giderse 30 yıla kadar ülkede kilise çanından çok minare olacak" diye yazdı.

Karara karşı çıkan bazı internet kullanıcıları ise sosyal medya ve haber sitelerinde yaptıkları yorumlarda bu adımdan, İslam ile diyalogdan yana olan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'yu sorumlu tuttu.

Öte yandan, Floransa İmamı ve İtalya İslam Cemaatleri Birliği Başkanı Izzedin Elzir, Sesto Fiorentino'daki karardan memnun olduklarını ancak Floransa'nın merkezinde de bir cami yapmak istediklerini açıkladı.