Ukrayna: Başbakanın çevirmeni Rus ajanı çıktı

Telif hakkı UNIAN Image caption Stanislav Yezhov (ortada) Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in arasında

Ukrayna'da emniyet teşkilatı, hükümet için çevirmenlik yapan ve Başbakan Vladimir Groysman'a da yurtdışı seyahatlerinde tercümanlık yapan Stanislav Yezhov'u gözaltına alarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçladı.

Yezhov Çarşamba günü başkent Kiev'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "üst düzey bir çevirmenin" uzun süreli bir görevlendirme sırasında Rusya tarafından ajanlaştırıldığı ve hükümet aktiviteleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Güvenlik Servisi Yezhov'un adını vermese de İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, bu kişinin Yezhov olduğunu ve en az iki yıldır Rusya özel kuvvetleri için çalıştığını söyledi.

Geraşenko, Yezhov'un birkaç yıl önce ABD'deki Ukrayna Elçiliği'nde görevliyken Rusya için çalışmaya başladığını belirtti.

Yanukoviç'in de çevirmeniydi

Stanislav Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçebilmek için özel bir ekipman bulunduğu da açıklandı.

Yezhov Başbakan Groysman'dan önce de eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çevirmenlik yapıyordu.