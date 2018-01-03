1 trilyon dolarlık şirket yarışı: Apple mı, Amazon mu?

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Bu yıl dünya ilk kez halka açık bir şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşması kuvvetle muhtemel. Ancak hangi şirketin bu unvanı elde edeceği konusu hâlâ net değil.

Her ne kadar Microsoft, Google, Facebook ve hatta Tesla'nın adı anılsa da, en güçlü adaylar ise ABD'li teknoloji devleri Apple ile Amazon.

Hedefe en yakın Apple

Geçen yılın sonunda 1000 dolarlık yeni telefonu iPhone X'i satışa çıkaran Apple, 900 milyar dolara yakın piyasa değeriyle hem dünyanın en değerli halka açık şirketi, hem de 1 trilyon dolar hedefine en yakın şirket.

Apple'ın 1 trilyon dolarlık değere ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 13'lük bir artış yeterli olacak.

Akıllı telefon teknolojisiyle büyük bir devrim başlatan Apple'ın hisseleri, 2017'de yüzde 45 yükselmiş olsa da, özellikle Eylül ayında iPhone X'in tanıtımının ardından yükseliş yerini yatay bir seyre bırakmıştı.

iPhone X'in hem beklentilerden çok daha pahalı olması hem de önceki modellere göre büyük bir yenilik getirmemesi, telefonun satış performansı konusunda kuşkuların oluşmasına yol açmış durumda.

Apple'ın tüketici teknolojisi alanındaki yeniliklere öncülük eden bir şirketten, düşen Pazar payı karşısında konumunu korumaya çalışan bir şirkete dönüştüğünü savunanlar, şirketin piyasa değerinin eskisi kadar hızlı artmayabileceğini öngörüyor.

Telif hakkı AFP Image caption Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi internet üzerinden kitap satışı yapan bir firmadan dünyanın en büyük internetten alışveriş platformuna dönüştürdü.

Amazon'un hızlı yükselişi

Piyasa değeri sıralamasında Amazon ilk üçte dahi yer almıyor. Ancak başta yatırım bankası Morgan Stanley olmak üzere pekçok yatırım uzmanı ve sektör yetkilisi Amazon'un 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olabileceğini söylüyor.

2017'de hisseleri yüzde 58 yükselen Amazon, 572 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yani hedefe en yakın şirket Apple'ın 312 milyar dolar gerisinde.

Amazon'un 2018'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 75'lik bir prim yaşanması gerekiyor.

Morgan Stanley'e göre bu fazlasıyla mümkün.

Yatırım bankasına göre işe internet üzerinden kitap satarak başlayan Amazon'u başarılı kılan dört temel nokta var:

Kâr marjı fazlasıyla yüksek yeni hizmetleri devreye sokması

ABD'deki online alışverişlerin yarısından fazlasının Amazon platformundan yapılması

Prime aboneliği sayesinde düzenli nakit akışı sağlaması

Reklam gelirlerini artırması

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'Dörtlü: Amazon, Apple, Facebook ve Google'ın gizli DNA'sı' kitabı ABD'de en çok satanlar listelerine giren yazar Scott Galloway de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirketin Amazon olabileceği görüşünde.

Galloway, geçen yıl Kasım ayında Forbes dergisine verdiği röportajda, "Amazon istisnasız herkesin aradığı şeyi sunuyor: Daha ucuza daha fazlası. Tüketicilere dünya üzerindeki en iyi fiyatı sunan platform konumunda ve her bir satıştan komisyon alıyor" diyordu.

Ancak her şeye rağmen, Amazon'un 1 trilyon dolar yarışında ipi göğüslemesi için hem 2017'deki yüzde 60'lık yükselişten daha iyi bir performans sergilemesi, hem de Apple hisselerindeki yatay seyrin sürmesi gerekiyor.

Her ne kadar halka açık şirketler arasındaki yarış devam etse de, dünyanın en değerli şirketinin Amazon ya da Apple olmadığını, hatta uzun yıllar boyunca bu ünvanı elde etmelerinin de mümkün gözükmediğini hatırlamakta fayda var.

Suudi Arabistan'ın henüz halka açık olmayan petrol şirketi Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.