İran Devrim Muhafızları: Fitne bitti, isyancılar yenildi

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, bir haftadır rejim karşıtı protestoların sürdüğü İran'da "fitnenin" bittiğini, isyancıların da yenildiğini söyledi.

Muhammed Ali Caferi, "Bugünün (İran takviminde 1396'yı, yani bu yılı kastederek) 96 isyanının sonu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Düşmanlarını hazırlıklı olmaları ve halkın "uyanık" davranması sayesinde yenilgiye uğrattıklarını belirten Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanların her birinde en fazla 1500 insan vardı ve ülke çapında da fitnecilerin sayısı 15 bini aşmadı."

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla aradığı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise protestoların birkaç gün içinde bitmesini umduğunu söylemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kum kentinde yapılan gösterilerde dini lider Ayetullah Hamaney'in fotoğrafları taşındı

BM: Hükümetin müdahalesi orantılı olmalı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin protestolar sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin rahatsızlık duyduklarını belirtti.

El Hüseyin, güvenlik güçlerinin protestolara orantılı bir şekilde müdahele etmesi gerektiğini vurguladı.

BM yetkilis ayrıca yaşananlara yönelik yönelik kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BBC Farsça Servisi'nden Jiyar Gol, İran'daki gösterilerin geldiği noktayı değerlendirdi

Rejim yanlıları sokakta

İran'ın farklı kentlerinde düzenlenen rejim karşıtı protestolar birinci haftasını bitirirken, Çarşamba günü düzenlenen rejim yanlısı gösterilerde İran bayrakları, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimleri ve "İsyancılara ölüm" yazılı dövizler taşındı.

Protestolarda "Liderimiz, biz hazırız" ve "Damarlarımızdaki kanı liderimize sunuyoruz" sloganları da atıldı.

Gösteriler, İran Devlet Televizyonu tarafından yayımlandı.

Gece boyunca rejim karşıtı protestolarda ise azalma olduğu gözlendi.

İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğu protesto etmek için 28 Aralık'ta başlayan protestolarda şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, rejim karşıtı protestoları destekleyen Twitter mesajlarında İran hükümetinin protestolar karşısındaki tutumuna tepki göstermişti. ABD ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ni İran gündemiyle acil toplantıya çağırmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Çarşamba günü Kum'daki Masume Türbesi'nde rejim yanlıları toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle patlak veren 2009 yılındaki kitlesel gösterilerin başını çeken reformcular, şiddet eylemlerini ve protestolara ABD'nin verdiği desteği kınadı. Ancak protestoların çıkış nedeni olan ekonomik sorunlara eğilinmesi gerektiğini söyledi.

2009 yılındaki protestoları destekleyen, ev hapsindeki muhalif eski Meclis Başkanı Mehdi Kerrubi'nin oğlu Muhammed Kerrubi Twitter'dan, "Yetkililer, protestocuları duymak için ilk iş olarak ülkedeki içler acısı durumun farkına varmalı" dedi.

Şiddet eylemleri kınansa da, başkent Tahran'da protestoların başlangıç nedeni olan ekonomik zorluklar konusunun dile getirilmesi konusunda destek hissediliyor.

Ülkede gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30'a ulaşmış durumda.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 37 yaşındaki eczacı Sakineh Eidi, "Toplumun daha yoksul kesimi gerçekten baskı altında" diyor. "Ancak protestoların devam edeceğini sanmıyorum" dedi.

Bazı göstericiler yabancı ülkelerin rejim karşıtı protestolara desteği olduğu iddiasını reddediyor.

54 yaşındaki işsiz Soraya Saadaat ise "Katılmıyorum. İnsanlar, artık yetkililerin baskısını kaldıramadıkları bir noktaya ulaştılar. Patladılar ve sokağa taştılar" diye konuştu.

Telif hakkı EPA STR Image caption Tahran Üniversitesi'nde de küçük gruplar toplandı.

Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece kırsal bölgelerden sınırlı düzeyde şiddet eylemleri ve çatışma haberleri geldi.

İran Devlet Televizyonu, İsfahan'da iki kişinin polis noktasını ve bir bankayı ateşe verdiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Devlet medyası ve AFP muhabirleri, başkentte polis varlığının azaldığını da aktardı.

Önceki iki gece, farklı kentlerden ölüm haberleri gelmişti.

Hamaney ve Ruhani'den farklı açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazartesi günü bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söylemişti.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ise yayımladığı açıklamada protesto eylemlerini "ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığını" ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise Ruhani'nin çağrılarına destek verilmişti.

Açıklamada, "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" ifadeleri yer almıştı.