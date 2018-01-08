Fatih Akın'a Oscar'ın habercisi Altın Küre Ödülü
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 75. Altın Küre Ödül töreninde yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "In the Fade" (Paramparça) Yabancı Dilde En İyi Film ödülüne layık görüldü.
Altın Küre Ödülleri'ne Almanya adına katılan Fatih Akın, ödül kazanan ilk Türkiye kökenli sanatçı. 2016 yılında yönetmenliğini Gamze Deniz Ergüven'in yaptığı Mustang filmi aynı dalda aday gösterilmişti.
Fatih Akın ödülü, filminin başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte aldı.
Fatih Akın törenin ardından "Buralarda olmak çok güzel. Aday olmak çok güzeldi. Adaylık zaten benim için ödüldü. En iyilerin arasında olmak yeterdi. O yüzden de beklemedim açıkçası. Beklemediğin şey gelince daha da mutlu oluyorsun. 'Diane' olmasaydı burada olmazdım. İnşallah Oscar'da da oluruz.' diye konuştu.
Altın Küre Ödülleri Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülüyor.
Siyah kıyafetlerle protesto
Öte yandan ödül törenine Hollywood'da yaşanan cinsel saldırı ve taciz olayları gündeme geldi.
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgasının son örneği Hollywood'un en büyük vitrinlerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni'nde gerçekleştirildi.
Hemen hemen tüm konuklar, kadın hareketine destek ve tacizleri protesto için törene siyah kıyafetlerle katıldı.
ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlatmış, Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifi kurmuştu.
Time's Up'ın internet sitesinde, "İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti ifadesi" yer alıyordu.
Kampanyayı başlatan isimlerden olan Reese Witherspoon törende yaptığı konuşmada, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz. Ve hikayelerinizi anlatacağız" dedi.
Witherspoon, "Bu sene sessizliği bozarak tacize karşı konuşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok cesursunuz" şeklinde konuştu.
Komedi dalında "En İyi Film" ödülü kadın yönetmen Greta Gerwig'in "Lady Bird" filmin verildi.
Aynı filmin oyuncusu 23 yaşındaki oyuncusu Saoirse Ronan de bu dalda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
Drama dalında "En İyi Film" ödülünü ise "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" filmi kazandı. Aynı dalda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Frances McDormand'un oldu.
"En İyi Yönetmen" ödülü The Shape of Water filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'ya verildi.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Darkest Hour isimli filmde İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'i canlandıran İngiliz aktör Gary Oldman aldı.
Oldman'ın da aralarında olduğu çok sayıda erkek oyuncu yakalarına "Time's Up" yazılı rozetleri taktı.
Kırmızı halıdaki siyah giysiler nedeniyle "siyah halı" olarak da nitelenen bu seneki geçit töreninden bu kareler yansıdı.
Televizyon mini dizi kategorisinde, canlandırdığı şiddet mağduru kadın rolüyle en iyi aktris ödülünü alan Nicole Kidman ödülünü rol arkadaşlarına, kız çocuklarına ve annelere adayıp "Wow, kadının gücü" dedi.
75. Altın Küre Ödülleri'nde kazananların listesi:
Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü Drama
Gary Oldman, 'Darkest Hour'
Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
James Franco, 'The Disaster Artist'
Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama
Frances McDormand, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü
Allison Janney, 'I, Tonya'
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü
Sam Rockwell, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'
Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
Saoirse Ronan, 'Lady Bird'
En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram
'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'
En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
Lady Bird
En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü
Guillermo del Toro, 'The Shape of Water'
En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü
Martin McDonagh, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'
En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü
Fatih Akın 'In the Fade'
En İyi Müzik Altın Küre Ödülü
Alexandre Desplat, 'The Shape of Water'
En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü
This Is Me — 'The Greatest Showman'
En İyi Animasyon Film Altın Küre Ödülü
'Coco'
En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama
"The Handmaid's Tale," Hulu
En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi
"The Marvelous Mrs. Maisel," Amazon
TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama
Sterling K. Brown, "This Is Us"
TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi
Aziz Ansari, "Master of None"
TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama
Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"
TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi
Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"
Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi
Nicole Kidman, "Big Little Lies"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi
Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi
Laura Dern, "Big Little Lies"
Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi
Ewan McGregor, "Fargo"
En İyi Mini dizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü
"Big Little Lies"
Cecil B. DeMille Özel Ödülü
Oprah Winfrey
Oscar ödüllerinin provası ve büyük oranda göstergesi olarak değerlendirilen 75. Altın Küre Ödülleri'nde 14'ü sinema, 11'i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller dağıtıldı.