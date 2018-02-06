Telif hakkı Getty Images Image caption İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı yorumladı. Ruhani, askeri operasyonun "nafile" olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani "Bu operasyonun yakın zamanda son bulmasını istiyoruz çünkü bu operasyonlarda Türk kardeşlerimiz ölüyor. Öteki tarafta Kürtler ve diğer insanlar da ölüyor. Bu operasyon nafile" dedi.

Ruhani, "Bir ülke başka bir ülkenin topraklarına, o ülkenin hükümeti ve halkı izin verdiği zaman girebilmeli. Bu bizim prensibimiz. Biz eğer o ülke buna karşıysa doğru bir hareket olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak'ta başlatılmıştı.

Suriye hükümeti harekâtı "işgal" olarak nitelendirmişti.

İran, Suriye'de Beşar Esad rejiminin önde gelen destekçilerinden.

TSK: Öldürülen terörist sayısı 970

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada ise "Zeytin Dalı Harekâtı'nın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 23 kişinin etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur" denildi.

Harekâtta şu ana kadar 16 asker hayatını kaybetti.

TSK daha önceki açıklamasında, yaralanan asker sayısını ise 57 olarak duyurmuştu.