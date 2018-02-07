Telif hakkı AFP Image caption Cinayetin ardından birçok protesto gösterisi düzenlendi.

Pakistan'da mahkeme, 'İslam'a hakaret etmekle' suçlanan üniversite öğrencisi Mashal Khan'ı öldürme suçlamasıyla bir kişiye idam, beş kişiye de ömür boyu hapis cezası verdi.

Davada 25 kişi çeşitli hapis cezaları alırken, 26 kişi beraat etti.

Mashal Khan adlı öğrenci geçen yıl Nisan ayında Pakistan'ın kuzeybatısındaki üniversite yurdunda yüzlerce öğrenci tarafından odasından çıkartılmış ve dövülmüştü. Daha sonra vurulan Mashal Khan'ın cesedi parçalanmıştı.

Dava güvenlik kaygıları nedeniyle Haripur Merkez Hapishanesi'nde görüldü. Duruşma yapılırken, hapishanenin etrafındaki yollar kesildi ve yüzlerce polis görev yaptı.

Image caption Duruşma sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mashal Khan kimdi?

25 yaşındaki İletişim Bilimleri öğrencisi Mashal Khan, Hayber Pakhkunkhwa bölgesinde bulunan Abdül Veli Han Üniversitesi'nde okuyordu.

Kendini hümanist diye tanımlayan Mashal Khan'ın odasında Che Guevera ve Karl Marks'ın resimleriyle, ifade özgürlüğüne destek veren sloganlar bulunuyordu.

Telif hakkı EPA Image caption Mashal Khan'ın üniversite yurdundaki odası.

Ölümünün ardından yapılan haberlere göre "İslam karşıtı" görüşlere sahip olmakla suçlanıyordu ve ölümünden önceki gün din hakkında ateşli bir tartışmaya girişmişti.

Mashal Khan aynı zamanda üniversite yönetimine yönelttiği eleştirilerle tanınıyordu.

Cinayetin işlendiği gün neler olmuştu?

13 Nisan 2017'de kampüste, Khan'ın internette İslam'a hakaret eden mesajlar paylaştığı dedikoduları yayıldı. Dine küfretmek Pakistan'da ölüm cezası verilen bir suç.

Dedikoduların ardından, yüzlerce öğrenci ve üniversite çalışanı kampüste Mashal Khan'ı aramaya başladı.

Sonunda odasına girdiler ve öğrenciyi zorla dışarı çıkartılar. Birçok kişinin paylaştığı cep telefonu görüntülerinde Khan'ın dövüldüğü, üzerinde tepinildiği ve sonunda vurulduğu, kalabalığın Khan'ı öldükten sonra da saldırmaya devam ettiği görülüyor.

Soruşturma sırasında polis, Khan'ın dine küfrettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirlemişti. Cinayetin planlanarak işlendiği sonucuna varılmıştı.

Mahkemede ifadesine başvurulan 50 kadar kişi, Khan'ın eleştirileriyle üniversite yönetimini öfkelendirdiğini söylemişti.