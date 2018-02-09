Kış Olimpiyatları: Açılış töreninde Güney ve Kuzey Koreli sporcular birlikte yürüdü

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Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 23. Kış Olimpiyatları açılış töreniyle başladı. Tarihin en soğuk havada yapılacak kış olimpiyatları olması beklenen organizasyonun açılış töreninde Güney ve Kuzey Koreli sporcular birlikte yürüdü.

Mavi-beyaz renkli "Birleşme" bayrağını Güney Koreli Sporcu Won Yun-jong ve Kuzey Koreli Hwang Chung Gum taşıdı.

İki tarafın müzakerelerinin ardından Kuzey Kore beş dalda 22 sporcu göndermeye karar vermişti. Ayrıca, kadınlar buz hokeyi takımı Kuzey ve Güney Koreli sporculardan oluşacak.

Kuzey Kore sporcuların yanı sıra, yüzlerce delege amigo ve çeşitli sanatçılar da gönderdi.

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Tarihin en soğuk Kış Olimpiyatları

Kış Olimpiyatları'nda üç binden fazla sporcu, 15 daldaki 102 madalyayı kazanmaya çalışacak.

Organizasyon öncesi 13 farklı tesiste yapılacak müsabakaların yüzde 77'si, bir başka deyişle 826 bin bileti satıldı.

Yılın 4 ayında sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Pyeongchang'ta izleyicilere, battaniyeler, sıcak su torbaları ve yağmurluklar dağıtılacak.

Müsabakaların büyük kısmı dağlık Alpensia'da ve kıyıdaki Gangeung'ta yapılacak. Bokwang ve Jeongseon'da da mücadeleler olacak.

Oyunlar sırasında Gangneung'ta sıcaklığın 6 ila -2 derece arasında değişmesi beklenirken, dağlık alanlardaki soğuk rüzgâr sıcaklığın -25 dereceye kadar düşmesine neden olacak.

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Rus sporcular 'tarafsız'

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda bir diğer dikkat çeken durum ise Rus sporcuların oyunlara tarafsız katılacak olması. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) devlet desteğiyle doping yapıldığın iddialarına yönelik soruşturmanın ardından Rusya'nın Güney Kore'deki oyunlara katılmasını yasaklamıştı.

Ancak IOC dopingle mücadele kriterlerini karşılayan 169 Rus sporcuyu, bağımsız sporcular olarak yarışmak üzere davet etti. Rus sporcular IOC bayrağı altında yarışacaklar ve üniformalarında da Rus bayrağını andıran renkler kullanamayacaklar.

Türkiye ise oyunlara artistik buz pateni ve kayak dallarında mücadele edecek 8 sporcuyla katılıyor.