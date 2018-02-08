Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Güney Kore yolcusu

Telif hakkı KCNA Image caption Kim Jong Un'un kızkardeşi (arkada) Kim Yo Jong Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gidecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, hafta sonunda Kuzey Kore'nin Olimpiyat heyetini ağırlayacak. Heyetin içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da bulunacak.

Kim, 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey Kore'yi yöneten aileden Güney'i ziyaret eden ilk kişi olacak.

2018 Kış Olimpiyatları, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Kuzey Kore'nin Güney'e gönderdiği yüzlerce kişilik heyette, yetkililer, atletler, gazeteciler ve 230 kişilik tezahürat grubu da var.

Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom Kuzey Koreli heyetin özel jetle Güney Kore'ye vardıktan sonra Cuma akşamı Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacağını açıkladı.

Sözcü, Moon'un Kuzey Koreli heyetle cumartesi günü öğle yemeğinde bir araya geleceğini de söyledi.

Uzmanlar 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen Kim Yo-jong'un Olimpiyat heyetine dahil edilmesinin ardında Kuzey Kore'nin Güney'le ilişkilerini yakınlaştırma ve diplomatik izolasyondan kurtulma hedefi bulunduğunu söylüyor.

Güney Kore medyası, Kim Jong-un'un kız kardeşiyle Moon'a kişisel bir mesaj ileteceğini ve bunun Koreliler arasında bir zirve yapılması önerisi olabileceği yönünde spekülasyonlara yer veriyor.

İşçi Partisi siyasi büro üyesi

Kim Yo Jong, Kuzey Kore liderliğinde önemli bir mevkiye gelen ve Kim Jong Un'un güvenini kazanan nadir isimlerden biri.

Kim Jong Un kız kardeşini geçen yıl iktidardaki İşçi Partisi'nin merkez komitesinin karar verme mekanizması olan siyasi büroya üye olarak atamıştı.

Amerikan New York Times gazetesi Moon'un da Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle iyice artan gerilimin düşürülmesi için Olimpiyatları bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.

Telif hakkı EPA Image caption Kuzey Koreli sporcu Olimpiyatlar'ın başlangıcı öncesinde antrenman yaparken

Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcından bir gün önce on binlerce Kuzey Koreli askerin katıldığı Kore Halk Ordusu'nun 70'inci kuruluş yılı için tanklar ve füze fırlatma rampalarıyla birlikte geçit töreni düzenlendi.

Kim Jong-un törende Kuzey Kore'nin "küresel askeri gücünün sergilendiğini" söyledi.

Kuzey Kore Olimpiyat heyetinde ayrıca ülkenin sembolik devlet başkanı 90 yaşındaki Kim Yong Nam, Kuzey Kore Ulusal Spor Yönetmeliği Komitesi Başkanı Choe Hwi ve Koreliler arasındaki ilişkilerden sorumlu ajansın başındaki Ri Don-gwon da bulunuyor.

Heyetteki isimler hakkında Birleşmiş Milletler yaptırımları bulunmuyor. ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Kim Yo Jong'u İşçi Partisi'nin propaganda ve ajitasyon departmanındaki başkan yardımcılığı görevi nedeniyle kara listeye almıştı.