Leicester'da patlama: 4 kişi öldü

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İngiltere'nin Leicester kentinde Pazar günü yerel saatle 1900'da, iki katlı bir binanın zemin katındaki bir mağazada meydana gelen patlamada 4 kişi öldü.

Polis, biri ağır yaralı dört kişinin de hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Olayda "terör" bağlantısı görülmediğini açıklandı.

Emniyet yetkilisi Shane O'Neill, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarınn devam ettiğini söyledi.

O'Neill, "Patlamaya neyine sebep olduğunu şimdilik teyit edemeyiz ama itfaiye ve polis ortak soruşturma yürütüyor, öncelik bölgenin güvenliğini sağlamak" dedi.

Olay yerindeki BBC muhabiri John Alexander, patlama sonrası moloz parçalarının yolun dört şeridine kadar yayıldığını ifade etti.

Çevredeki yaklaşık 60 iş yeri ve ev boşaltıldı.

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Mağazanın karşısında oturan bölge sakinlerinden Angel Namaala, BBC'ye 'deprem gibi bir patlama sesi duyduğunu' söyledi.

Angel Namaala, "Bina çöktü, insanlar kiremitleri kaldırarak yardım etmeye çalışıyordu. Ama alevler giderek büyüdü ve bölgeyi boşaltmaları söylendi" dedi.

Patlama Hinckley Road bölgesinde yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek üzere 6 itfaiye aracı olay yerine gönderildi.

Zarar gören binanın iki katlı olduğu ve çatı katından alt katlara doğru çöktüğü bildirildi.

Leicester Emniyeti Twitter'dan paylaştığı açıklamada olayın nedenlerinin itfaiye ekipleri ile birlikte araştırılacağını ve ilk belirlemelere göre terör bağlantısı bulunmadığını belirtti, spekülasyon yapılmaması istendi.