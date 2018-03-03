Burkina Faso'da ikiz saldırılar: 'Terör bağlantılı olduğuna şüphe yok'

Telif hakkı AFP Image caption Güvenlik yetkilileri ve büyükelçilikler, başkent sakinlerine saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'nun merkezindeki Fransa Büyükelçiliği ve askeri karargah yakınlarında silahlı saldırı ve patlama gerçekleşti.

Yetkililer Cuma günü gerçekleşen saldırıda 8 güvenlik görevlisi ve 8 saldırganın öldürüldüğünü, saldırılarda aralarında sivillerin de olduğu 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, saldırının terör bağlantılı olduğuna şüphe olmadığını söyledi. Jeune Afrique haber sitesine göre, Burkina Faso Savunma Bakanı Jean-Claude Bouda da saldırıyı "Fransa Büyükelçiliği ve çalışanlarına yönelik bir terör saldırısı" olarak niteledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak Afrika ülkesinin daha önce birçok defa El Kaide bağlantılı grupların hedefi olduğu biliniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan görgü tanıkları, Fransa Büyükelçiliği yakınlarında bir arabadan inen beş silahlı saldırganın daha sonra ateş açarak binaya doğru ilerlediğini aktardı. Büyükelçilik yakınlarında bir patlama sesi duyuldu ve ardından siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede bu hafta 2015'teki askeri darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan onlarca kişinin yargılandığı dava görülüyor.

Geçen yıl Ağustos ayında da Burkina Faso'da Aziz İstanbul adlı Türk restoranına saldırı olmuş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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