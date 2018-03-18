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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Doğu Guta'da muhaliflerle savaşan ordusunu ziyaret etti. Esad'ın ziyaretinden fotoğraflar Suriye Devlet Başkanlığı'nın Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Fotoğrafın ne zaman ve tam olarak nerede çekildiği belirtilmedi.

Suriye ordusunun bu sabah yaptığı açıklamaya göre bölgenin yüzde 80'i hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

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Rusya: 20 binden fazla sivil daha Doğu Guta'dan ayrıldı

Rusya ordusu, bu sabah 20 binden fazla sivilin Suriye'nin başkenti Şam'ın dışındaki Doğu Guta'dan ayrıldığını, bugüne kadar insani koridorlardan bölgeyi terk eden sivillerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıklamıştı.

Reuters, bölgedeki cihatçı örgütlerden Feylak el Rahman'ın da Pazar sabahı yaptığı açıklamada yaralıların tahliyesi için bir Birleşmiş Milletler delegasyonu ile görüştüklerini açıkladığını duyurdu.

Örgütün İstanbul'daki sözcüsü Vael Alvan, yayınladığı ses kaydında görüşmelerin ateşkes ve insani yardımı da kapsadığını söyledi ve ekledi:

"Doğu Guta'yı terk etmemiz pazarlık konusu değil."

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Doğu Guta'daki en büyük ikinci grup olarak görülen bu örgüt 2013 yılında, merkezinde yer alan Baraa Tugayı'na yeni birliklerin katılmasıyla oluşmuştu.

Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler, son bir ayda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmışlardı.

Savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar sonucu Doğu Guta'nın bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolüne geçmiş, muhaliflerin kontrolündeki topraklar üç ayrı bölgeye bölünmüştü.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Doğu Guta'dan sivillerin kaçışı sürüyor

Gözlemcilere göre son dönemdeki çatışmalarda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki doktorlar Cumartesi günü Birleşmiş Milletler'e bir çağrı yapmış, çatışmaların arasında kalan siviller için insani koridor açılması çağrısında bulunmuştu.

Doktorlar bir yandan bölgedeki silahlı muhaliflerin sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesini engellediğini, diğer yandan da hükümetin aralıksız bombardımanının insanların sığındıkları bodrum katlarından çıkmasını imkansız kıldığını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Şubat ayında 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuş ancak çatışmalar bu çağrıya rağmen devam etmişti.