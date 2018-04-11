Trump 'Füzeler geliyor' dedi, Putin sağduyu çağrısı yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hal aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

Donald Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump, bundan kısa bir süre sonra attığı ikinci mesajda da Rusya ile ilişkilerinin "Soğuk Savaş da dahil olmak üzere" hiç olmadığı kadar kötü olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Suriye'ye yönelik askeri operasyon seçeneklerinin hazır olduğunu ve Trump'ın gerekli görmesi halinde sunabileceklerini söyledi.

Mattis ayrıca, Duma'daki kimyasal silah iddialarına dair ellerindeki istihbaratı incelemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

İlerleyen saatlerde bir mesaj daha atan Trump, bu kez silahlanmayı durdurma çağrısı yaptı ve yaşananlardan dolayı Demokratları suçladı.

Trump, "Rusya'yla düşmanlığa büyük oranda, sadık Demokratların ve Obama için çalışan insanların başında bulunduğu yalan ve yoz Rusya Soruşturması neden oldu. En tartışmalı isim Mueller'dir (FISA & Comey belgesini imzalayan Rosenstein hariç). Gizli anlaşma yok, bu yüzden çıldırdılar" ifadelerini kullandı.

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Putin: Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz

Trump'ın mesajlarından birkaç saat sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

Vladimir Putin, dünyanın giderek endişe verici bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kaotik bir hal aldığını söyledi.

Putin, "Sağduyunun galip gelmesini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola girmesini ve tüm küresel sistemin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasını umuyoruz" dedi.

Trump'a ilk yanıt Dışişleri'nden

Rusya'dan Trump'a ilk yanıt ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan geldi.

Maria Zakharova, akıllı füzelerin "son birkaç yıldır toprakları üzerinde uluslararası terör örgütleriyle mücadele eden meşru bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Zasypkin, daha erken saatlerde Hizbullah'a ait El Manar Televizyonu'na verdiği mülakatta, Suriye'ye atılacak füzeleri havada vuracaklarını ve atıldığı noktaları hedef alacaklarını belirtmişti.

Zasypkin, "Eğer ABD bir füze saldırısı düzenlerse, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya Genelkurmay Başkanı'nın daha önce belirttiği gibi, bu füzeleri havada imha ederiz ve hatta fırlatıldıkları noktaları da hedef alırız" demişti.

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Yıldırım'dan ABD-Rusya gerilimi yorumu: Sokak kavgasını bırakma zamanı

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve Rusya arasında artan gerilimi "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" sözleriyle yorumladı.

Başbakan Yıldırım, "Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" dedi.

Yıldırım ayrıca " Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Artık sokak kavgasını bırakma zamanıdır. Bedelini siviller ödüyor" diye konuştu.