Ermenistan'ın tek başbakan adayı Paşinyan: Parlamento beni seçmezse siyasi bir tsunami çıkar

Telif hakkı Getty Images Image caption Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasına kadar giden hükümet karşıtı protestoların lideri olan Paşinyan, parlamentoda yapılacak oylamadan önce kürsüye çıktı.

Ermenistan Parlamentosu başbakanlık seçimlerine giderken tek aday olan muhalif lider Nikol Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'yi oylamaya engel olmakla suçladı. Salı günü parlamento üyelerine seslenen Paşinyan, başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürdü.

Eski başbakanlar Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı geri almaya çalıştıklarını iddia eden Paşinyan, şöyle devam etti:

"Beyler sizi uyarmak isterim - halkın hoşgörüsünü zayıflık olarak yorumlamak gibi bir hataya düşerseniz, bir siyasi tsunamiye yol açarsınız. Bir kez daha halkın zaferini çalmak istiyorlar; herkesi sokağa çıkmaya çağırıyorum."

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti gerginliği yumuşatmak amacıyla başbakan adayı göstermediği için Paşinyan, tek aday. Ancak koltuğu devralması için parlamentoda çoğunluğu sağlaması zor.

Telif hakkı AFP Image caption Başkent Yerevan'da binlerce kişi parlamento seçimi için sokaklarda.

20 yıldır iktidar aygıtları Cumhuriyetçilerin elinde

Ülkedeki tüm iktidar aygıtları, 1999 yılından beri siyasete yön veren Cumhuriyetçi Parti'nin elinde.

Parlamento'da 47 muhalif Paşinyan'a oy vereceğini açıkladı bile ancak muhalif liderin kazanması için Cumhuriyetçilerin desteği şart.

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki müzakereler sonucu, Cumhuriyetçiler'in Paşinyan'a destek vereceği yönünde anlaştığını aktarmıştı.

Ancak Salı günü Paşinyan bir video yayınlayarak Cumhuriyetçilerin başbakanlığına köstek olmaya çalışmakla suçladı.

"Sarkisyan'ın başkanlığında gece yarısı yapılan bir toplantıda Cumhuriyetçiler, başbakanlık seçimlerini engellemeye karar verdi" ifadelerini kullanan Paşinyan, protestoculara yeniden sokağa çıkmaları çağrısında bulundu.

Protestolar nasıl başladı?

Ermenistan'da 2015'te yapılan referandumla Başkanlık Sistemi'nden Parlamenter Sistem'e geçildi.

Bu referandumun ardından yürütme yetkileri de cumhurbaşkanından başbakana verildi.

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Sarkisyan'a, 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından bir daha seçilemeyecek olmasından dolayı yürütme yetkisini başbakana aktaran bir sisteme geçiş yapmak istediği eleştirileri yöneltilirken, Sarkisyan eleştirileri reddetti ve "Başbakan olmayacağım" dedi.

Ermenistan Parlamentosu, buna rağmen Sarkisyan'ı başbakan seçince ülke çapında protestolar başladı.

Gösterilerin ön sıralarındaki Paşinyan ile birlikte iki muhalif lider ve yüzlerce protestocu gözaltına alındı.

Sarkisyan 23 Nisan'da istifasını duyurdu. "Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan ise yönetime talip oldu.