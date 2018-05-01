Yabancı dili kusursuz bilmek için '10 yaşından önce öğrenmek gerek'

Telif hakkı Science Photo Library

ABD'de yapılan bir araştırmada yabancı bir dili, kusursuz bir şekilde anadil gibi öğrenebilmek için 10 yaşından önce öğrenmeye başlanması gerektiği sonucuna varıldı.

Araştırmaya göre, insanlar 17 ila 18 yaşlarına kadar yüksek derecede dil öğrenme kabiliyetine sahip oluyor, ancak bu aşamadan sonra yetenek azalıyor.

Cognition adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, Facebook'ta farklı uluslar ve yaşlardan 670 bin kişinin katıldığı testten alınan sonuçlar üzerinden yapıldı.

Testte, belirli İngilizce cümlelerinin gramer açısından doğru olup olmadığı soruldu.

Kullanıcılara ayrıca yaşları, ne zamandır ve nerede İngilizce öğrendikleri soruldu.

Katılımcıların 246 bini sadece İngilizce konuştuklarını söylerken, geriye kalanlar iki ya da daha çok dil bildiklerini söyleyenlerdi.

İngilzce dışında en çok görülen ana dillerse, Fince, Türkçe, Almanca, Rusça ve Macarca'ydı.

Testi çözenlerin çoğu 20'li ve 30'lu yaşlardayken, en ufak katılımcı 10, en büyük ise 70 yaşındaydı.

Bir bilgisayar modellemesiyle test sonuçlarını inceleyen uzmanlar, gramerin en iyi çocuklukta öğrenildiğini, bu yeteneğin gençlikte de biraz devam ettiğini ve yetişkinlikte kaybedildiğini gördü.

'Yetişkinken de dil öğrenilebilir'

Sıklıkla dil öğrenmenin çocukken daha kolay olduğu ve yaşlandıkça zorlaştığı söylenir.

Ancak uzmanlar, geç yabancı dil öğrenmeye başlayanların da kusursuz olmasa da çok iyi olabileceğini belirtti.

Uzmanlar dil öğrenme kabiliyetinin kaybedilmesini, yetişkinlikte beynin değişme ve adapte olma yeteneğinin azalmasıyla açıklıyor.

Araştırmayı yapan ekipten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Beyin ve Bilişsel Bilimler Uzmanı Josh Tenenbaum "Biyolojik bir değişim olma ihtimali var. Sosyal ya da kültürel bir şey olması da mümkün" dedi.

Ancak uzmanlar, bunun yetişkinlikte dil öğrenmenin yararsız olduğu anlamına gelmediğini de söylüyor.

Başka bir dil öğrenmenin beyin için faydalı olduğu söylenirken, bazı araştırmaya göre yaşlılıkta bunamayı bile geciktirebiliyor.

York Üniversitesi Dil Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Marilyn Vihman ise "Erken başlamazsanız bir yabancı dili anadiliniz gibi konuşamayacağınızı söylemek biraz sorgulanabilir bir önerme. Böyle vakalar nadiren görülüyor ama görülüyor ve belgeleniyor. 20'lerinde yeni bir dil öğrenip casusluk yapanlar var. Böyle belgelenmiş üç ya da dört vaka var" dedi.

Yine York Üniversitesi'nden Dr. Danijela Trenkic de çalışmanın sadece dilin bir boyutuna, gramere odaklandığına dikkat çekti ve "Bir yerli gibi konuşamasanız da, tüm cümlelerinizin grameri doğru olmasa da mükemmel bir iletişim kurabilirsiniz" dedi.