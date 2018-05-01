Etiyopyalı futbolcular tartışmalı gol kararı yüzünden hakemi dövdü

Telif hakkı ETV/Facebook Image caption Hakemi yumruklayan antrenör kovuldu.

Etiyopya'yadaki bir Birinci lig karşılaşmasında hakem verdiği tartışmalı kararın ardından futbolcular tarafından dövüldü.

Orduyla bağlantılı Savuma Gücü takımı ve Welwalo Adigrat Üniversitesi ekibi arasındaki maç 1-1 devam ederken, hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve Savunma Gücü takımı lehine gol kararı verdi.

Karara sinirlenen Welwalo Adigrat oyuncuları hakemi kovalamaya başladı ve hakem takımın antrenörlerinden biri tarafından yumruklandı.

Antrenör takımdan kovulurken, Etiyopya Futbol Federasyonu ligdeki tüm karşılaşmaları tatil etti.

Devlet televizyonu ETV'nin yayımladığı görüntülerde, hakem köşe gönderiyle kendisini savunmaya çalıştığı görülüyor.

Etiyopya Ligi'nde geçtiğimiz günlerde de şiddet olayları yaşanmıştı. Federasyon yetkilileri ligdeki 16 takımın temsilcileriyle Perşembe günü bir toplantı yapma kararı aldı.