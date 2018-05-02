Ermenistan'da göstericiler başkent Erivan'da yolları kapattı

Telif hakkı EPA

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan'ın iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayarak başbakan seçilememesi sonrası ülkede protesto gösterileri yeniden başladı.

Göstericiler, genel grev isteyen Paşinyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da yolları kapattı.

Kentte havaalanına da gidilemiyor.

Fransız haber ajansı AFP, başkentte neredeyse tüm sokakların trafiğe kapandığını, çok sayıda dükkanın da kapalı olduğunu bildirdi.

Protestorlara liderlik eden Paşinyan, iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçluyor.

Reuters haber ajansına konuşan Paşinyan, "Ben gücümü sadece halktan alıyorum. Pes etmeyeceğiz. Grevimizi de direnişimizi de sürdüreceğiz" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption 8 oy farkla başbakan seçilemeyen Paşinyan Cumhuriyetçi Parti'ye büyük tepki gösterdi.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, protestolar sonucu 23 Nisan'da istifasını vermiş, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti gerilimi yumuşatmak adına başbakan adayı göstermemişti.

Ancak Salı günü 105 üyeli Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada tek aday olan Paşinyan'a sadece 45 oy çıkmıştı.

Erken seçim sözü vermişti

Nikol Paşinyan başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürmüş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını söylemişti.

Eski başbakanlar Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı geri almaya çalıştıklarını iddia eden Paşinyan, "Beyler sizi uyarmak isterim. Halkın hoşgörüsünü zayıflık olarak yorumlamak gibi bir hataya düşerseniz, bir siyasi tsunamiye yol açarsınız. Bir kez daha halkın zaferini çalmak istiyorlar; herkesi sokağa çıkmaya çağırıyorum" demişti.

Telif hakkı Reuters Image caption Paşinyan'ın çağrısı üzerine bazı metro istasyonları da kapalı.

İktidar 20 yıldır Cumhuriyetçilerin elinde

Ermenistan'da, Cumhuriyetçi Parti 1999'dan beri iktidarda.

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki müzakereler sonucu, Cumhuriyetçilerin Paşinyan'a destek vereceği yönünde anlaştığını aktarmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Protestocular arasında asker üniformalılar olduğu da dikkat çekti.

Ancak Salı günü Paşinyan Facebook'tan bir video yayımlayarak Cumhuriyetçileri başbakanlığına köstek olmaya çalışmakla suçlamıştı.

"Sarkisyan'ın başkanlığında gece yarısı yapılan bir toplantıda Cumhuriyetçiler, başbakanlık seçimlerini engellemeye karar verdi" ifadelerini kullanan Paşinyan, protestoculara yeniden sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.