Trump'ın eski doktoru: Adaylığı sırasında sağlık raporunu kendisi yazdırdı

Telif hakkı Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık için yarıştığı sırada sağlık raporunu kendisinin yazdırdığı öne sürüldü.

Trump'ın o zamanlar doktorluğunu yapan Harold Bornstein, 2015 yılında hazırlanan sağlık raporunu kendisinin yazmadığını söyledi.

Harold Bornstein, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bütün mektubu (Trump) yazdırdı" dedi.

Bornstein ayrıca, Trump'ın korumalarının Şubat 2017'de ofisine bir "baskın" düzenleyerek, Trump'ın bütün sağlık raporlarını aldıklarını da söyledi.

Trump'ın eski doktoru daha sonra NBC kanalına yaptığı açıklamada da, "Burada 25-30 dakika kalmış olmalılar, çok fazla kaosa yol açtı" dedi.

Olay, Bornstein'ın Amerikan New York Times gazetesine Trump'a saç dökülmesini önleyici Propecia ilacı yazdığını söylemesinin ardından meydana gelmişti.

Bornstein "Saç uzamasına yardımcı olan bir ilacın neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim" dedi.

Bornstein'ın bu suçlamaları neden şimdi yaptığı bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan ise iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

@atrupar tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Trump's doctor, Dr. Harold Bornstein, tells NBC that Trump's bodyguard & lawyer spent 30 minutes raiding his office.



"I couldn't believe anybody was making a big deal about a drug that's to grow his hair, which seemed to be so important... what's the matter with that?" pic.twitter.com/R2XvAKim7h — Aaron Rupar (@atrupar) 1 Mayıs 2018

Raporda ne deniyor?

Raporda, Trump'ın fiziksel gücünün ve direncinin "sıra dışı derecede iyi" olduğu belirtiliyor.

Kan basıncı ve laboratuvar test sonuçları için "şaşırtıcı derecede harika" yorumu yapılıyor ve bir yıl süresince 7 kilo verdiği kaydediliyor.

Trump'ın herhangi bir kanser türü taşımadığı ya da eklem ameliyatı geçirmediği de raporda yer alan bilgiler arasında.

Raporun yayımlanmasından birkaç hafta önce, Trump, Bornstein'ın hazırlamakta olduğu sağlık raporunun mükemmeliyet örneği olacağını söylemişti.

Trump o tarihlerde Facebook'a, "Harika genlere sahip olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini yazmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump ile Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson

Donald Trump bu yılın Ocak ayında 3 saatlik fiziksel ve zihinsel sağlık testleri geçirmiş, doktoru Trump'ın "mükemmel genlere sahip olduğunu" söylemişti.

Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin şüphelerle ilgili Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, "Bilişsel yeteneklerinden ya da nörolojik fonksiyonlarından hiçbir endişem yok" dedi.

Beyaz Saray: Doktorun ofisi basılmadı

Harold Bornstein, Trump'ın kişisel korumalarından birinin iki kişiyle birlikte 3 Şubat 2017'de New York'taki ofisine geldiğini de söyledi.

Bornstein olay nedeniyle kendisini "tecavüze uğramış, korkmuş ve üzgün" hissettiğini; Trump'ın laboratuvar raporlarının da dahil olduğu sağlık raporlarının orijinallerinin ve tek kopyalarının korumaları tarafından alındığını kaydetti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise olayın bir baskın olmadığını ve Beyaz Saray Sağlık Birimi'nin başkanın sağlık raporlarını elde etmesinin "standart bir prosedür" olduğunu söylemişti.