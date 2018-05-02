İngiltere Sağlık Bakanı: Bilgisayar hatası sonucu onlarca kadın meme kanserinden ölmüş olabilir

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İngiltere hükümeti, bir bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan onlarca kadının meme kanserinden ölmüş olabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu söyledi.

Hunt, 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına 2009'dan beri göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini belirtti.

Karışıklığın nedeni, bilgisayardaki bir algoritma hatası.

Olay hakkında bağımsız soruşturma açılırken, bazı sivil toplum kuruluşları hatanın büyük sonuçları olacağından endişeli.

Jeremy Hunt

9 yıllık hata

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) daha önce de bazı skandallarla gündeme gelmişti.

2009 yılına ait algoritma hatası ise Sağlık Bakanı Hunt'ın Avam Kamarası'nda yaptığı konuşma sonucu meydana çıktı.

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Hunt Ocak ayında hatayı keşfettiklerini söyleyerek, kadınlar ve yakınlarından "tüm kalbiyle özür dilediğini" söyledi.

Olay hakkında bağımsız soruşturma açıldı.

3 yılda bir tarama hizmeti

İngiltere'de 50-70 yaş grubundaki kadınlara aile sağlığı merkezlerinde bedava göğüs taraması hizmeti veriyor.

En tehlikeli yaş grubundaki bu kadınlara tarama için 3 yılda bir davetiye gitmesi gerekli.

70 yaşından sonra ise isteğe bağlı hizmet sunuluyor.

Algoritma hatası sonucu, 70 yaşına yeni girecek olan kadınlar sistemden otomatik olarak muaf tutuldu ve son göğüs taramaları için gereken davet ulaştırılmadı.

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450 bin kadar kadının bu hatadan etkilendiği belirtildi. Bu kadınlardan 390 bini hayatta ve 70'li yaşlarında.

Sağlık Bakanlığı, olayın bunca yıldır göze çarpmamasını eleştirerek, tarama programını gözden geçirmeye hazırlanıyor.

Ayrıca bundan sonra 75 yaşın altındakilere de rutin takip taraması yapılacak.

İngiltere'deki aile hekimleri derneği Royal College of GPs' soruşturma açılmasından memnun olduklarını ancak böyle bir şeyin tekrarlamaması için adımlar atılması gerektiğini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu Cancer Research UK ise, haberlerin kaygı verici olduğunu söyleyerek, son 3 yılda tarama yaptırmayan 50 yaşın üstündeki tüm kadınlara hemen randevu almalarını önerdi.