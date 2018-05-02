Ermenistan'daki protestolar barışçıl kalacak mı?

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan'ın başlattığı protesto yürüyüşü, kitlesel bir eyleme dönüştü.
Yürüyüş başkent Erivan'da bitttiğinde, Paşinyan ve destekçilerini on binlerce kişi bekliyordu.
Protestolar Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasıyla sonuçlandı.
Paşinyan'ın iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayarak başbakan seçilememesi sonrası ise ülkede protesto gösterileri yeniden başladı.
Göstericiler, genel grev isteyen Paşinyan'ın çağrısıyla başkentte yolları kapattı.
Bugün başlayan grevin şiddet olaylarına dönüşüp dönüşmeyeceği ise belirsiz.