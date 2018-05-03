İngiltere'de yerel seçimler yapılıyor

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İngiltere'de bugün yerel seçimler yapılıyor. Seçimlerde 6 yerde belediye başkanı ve 150 yerde 4371 belediye meclisi üyesi seçilecek.

Başkent Londra'da Watford, Hackney, Newham, Lewisham ve Tower Hamlets'de belediye başkanları seçilecek.

Londra'nın tüm ilçelerinin yanı sıra Birmingham, Manchester, Leeds ve Newcastle gibi önemli kentlerin belediye meclisleri de tamamen yenilenecek.

Sandıklar İngiltere saati ile 22:00'de (TSİ 00:00) kapanacak.

Partilerin gücünü gösterecek

Seçimler, genel seçimlerden beri partilerin durumunu göstermesi açısından test niteliğinde.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da sandık başına gidilmeyecek ancak yerel seçimler, ana muhalefetteki İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn'nin arkasındaki desteğin boyutunu göstermesi açısından önemli görülüyor.

Corbyn yaklaşık bir yıl önce yapılan erken genel seçimde partisinin oy oranını 10 puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı.

Muhazafakar Parti ise Brexit görüşmeleri öncesi siyasi ağırlığını artırmak isterken Parlamento'nun seçilmiş üyelerinden oluşan alt kanadı Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Muhafazakarlar son seçimden bu yana İngiltere'yi, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'nin desteğiyle bir azınlık hükümetiyle yönetiyor.