Twitter'dan 330 milyon kullanıcısına 'şifrelerinizi değiştirin' çağrısı

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Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcı şifrelerinin yanlışlıkla korumasız bir dosyaya aktarılması üzerine tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle şifre dosyasının kriptolu olarak değil, net biçimde okunabilecek şekilde bir dosyaya aktarıldığı ifade ediliyor.

Sorunun kısa sürede fark edildiğini ve çözüldüğünü söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Şifrelerin çalındığına dair herhangi bir işaret yok ancak yine de tüm kullanıcılara şifrelerini güncellemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

'Özür diliyoruz'

Twitter kaç hesabın yaşanan sorundan etkilendiğine dair bir açıklama yapmadı. Reuters haber ajansına konuşan şirkete yakın kaynaklar, sayının 'ciddi boyutlarda' olduğunu ifade etti ve şifrelerin aylardır erişime açık halde durduğunu belirtti.

Twitter yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılardan özür dilerken, şirketin teknoloji genel müdürü Parag Agrawal, duyuruyu yapmak zorunda olmamalarına rağmen şeffaflık adına yaşananları kullanıcılarla paylaşmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Agrawal, kullanıcıların alabileceği önlemleri ve yaşanan sorunun detaylarını kaleme aldığı blogda anlattı.