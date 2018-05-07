Hindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır

Telif hakkı Getty Images Image caption Hindistan'daki tecavüz vakaları protestolara neden oluyor.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kişi tecavüze uğradıktan sonra yakıldı. Kurbanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Ülkenin doğusundaki eyalette birkaç gün önce de 16 yaşındaki başka bir kişi aynı yöntemle öldürülmüştü.

Son saldırıyla ilgili olarak ise bir kişi tutuklandı. Yüzde 95 yanık oranı bulunan 17 yaşındaki kurban ise hastanede tedavi görüyor.

Polis şefi Shailendra Barnwal BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zanlı bize evlenmek istediğini ancak kızın hazır olmadığını söyledi" dedi.

Tutuklunun Pakur semtinde bir akrabalarının evinde Cuma günü kurbanına saldırdığı açıklandı.

Polise göre onun yalnız kalmasını bekleyen zanlı eve girdi ve tecavüz sonrası kurbanı ateşe verdi.

Çığlıkları duyan komşular da onu hastaneye götürdüler.

Telif hakkı AFP Image caption 17 yaşındaki kıza tecavüzden tutuklanan kişi

Hindistan polisi iki vakanın birbiriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hindistan'da vahşi tecavüz suçları büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

8 yaşındaki Keşmirli Müslüman bir kızın Ocak ayında toplu halde tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Hindistan Anayasa Mahkemesi vakayla ilgili tutuklanan, hepsi Hindu, 8 kişinin toplumlar arasındaki gerilimler nedeniyle başka bir eyalette yargılanmasına karar verdi.

Bu tür saldırıların sıklığı ve yayılan protestolar nedeniyle Hindistan hükümeti çocuk tecavüzcülerine ölüm cezası getirdi.

Sadece 2016 yılında Hindistan'da 40 bin tecavüz vakası yaşandı.

Pek çok tecavüz vakasının ise toplumsal damgalamalar nedeniyle bildirilmediği sanılıyor.

Hindistan'da tecavüzün boyutları

Ülkede her 155 dakikada bir 16 yaşından küçük, her 13 saatte bir de 10 yaşından küçük birine tecavüz ediliyor

2015'te 10 binden fazla çocuğa tecavüz edildi

Hindistan'da 240 milyon kadın 18 yaşına girmeden evlendi ya da evlendirildi

Hükümet tarafından yapılan bir araştırmaya katılan çocukların yüzde 53'ten fazlası geçmişte taciz edildiklerini söyledi

Çocuklara taciz edenlerin yüzde 50'si "ya güvenilir kişiler ya da bakıcılar"

Kaynaklar: Hindistan hükümeti ve UNICEF