Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıklayacak

Telif hakkı AFP

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Beyaz Saray'da Salı günü düzenleyeceği basın toplantısında anlaşmayla ilgili nihai kararını açıklayacağını duyurdu.

Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Beyaz Saray'da yarın saat 14:00'de (TSİ 21:00) İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmanın devamı için son haftalarda yoğun kulis çalışmaları yürütüyordu.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018

Son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson "Anlaşmayı terk etmek hata olur" sözleriyle Trump'a çağrıda bulunurken, İran ise ABD'ye "Anlaşmadan çekilirsen pişman olursun" mesajını vermişti.

Telif hakkı EPA/AFP

Trump ise anlaşmayı "delilik" olarak nitelendirerek, çekilmek istediğini söylüyordu.

Avrupalı müttefiklerinden 12 Mayıs'a kadar anlaşmadaki "korkunç hatalar" olarak nitelendirdiği kısımları değiştirmesini isteyen Trump, aksi halde İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmakla tehdit ediyordu.

İran: Tarihi pişmanlık yaşar

Telif hakkı Reuters

Pazartesi günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda "tarihi bir pişmanlık" yaşayacağını söyledi.

İran Devlet Televizyonu'na konuşan Ruhani "İran'ın Trump'ın vereceği her karara karşı bir planı olduğunu ve karşılık vereceklerini" belirtti.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Washington'da yaptıkları görüşmede, İran ile yeni bir nükleer anlaşma için çalışılması konusunda anlaşmıştı.

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze programına ve Tahran'ın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına yönelik hükümler de içermesi gerektiğini vurgulamış, "Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz" demişti.

İran anlaşmasında neler var?

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.

Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.