Hawai'de volkan patladı, lav akıntısı en az 35 yapıyı yıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawai eyaletinde Kilauea volkanının patlaması sonucu oluşan dev lav akıntısı çoğu ev olmak üzere en az 35 yapıyı yıktı.

Eyalet valisi, akıntının tehdit ettiği bölgede olağanüstü hal ilan etti ve 2 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.

Bölgede yeni yeryüzü çatlakların oluştuğu ve lav püskürmelerinin 90 metre yüksekliğe çıktığı bildiriliyor.

Hawaii, Cuma günü 6.9 şiddetinde bir depremle sarsılmıştı.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea, 35 yıldır sürekli patlıyor.