Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs üçlüsü Doğu Akdeniz'de işbirliğini artırıyor

Telif hakkı EPA Image caption Binyamin Netanyahu, Nikos Anastasiadis ve Aleksis Çipras

Lefkoşa'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhurbaşakanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğalgaz ve petrolün Avrupa ülkelerine sevkini öngören boru hattı projesi için işbirliği yapmayı kararlaştırdı.

Proje kapsamında İsrail ve Kıbrıs'ın deniz bölgelerinden çıkarılacak doğalgaz, deniz altında döşenecek EastMed adı verilen bir boru hattı ile Kıbrıs'tan önce Yunanistan'ın Girit adasına, oradan da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na, daha sonra da İtalya'ya aktarılacak.

Liderler dev projenin ön çalışmaları için 34 buçuk milyon euro ayrıldığı ve Avrupa Birliği'nin de projeye katkı sağlayacağını açıkladı.

Üç lider yine deniz altından İsrail, Kıbrıs, Girit ve Mora Yarımadası'na uzanacak üstün teknoloji ürünü bir elektrik hattının inşa edilmesinde de anlaştı.

Bu hat ile üç ülke arasında uydu ve hızlı internet erişimi de sağlanacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, doğalgaz ve elektrik akımının 3 ülkeye de büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakan Aleksis Çipras da bu avantajın bölgedeki diğer komşu ülkelerle de işbirliği yapma olanakları sağlayabileceğinden söz etti.

Diplomatik kaynaklar, üç ülke arasında döşenecek boru hattının, en kolay ve en ucuz yolunun Kıbrıs ile Türkiye arasında döşenmesi olduğunu ancak böylesi bir projenin Kıbrıs Sorunu çözülmeden hayata geçirilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Kıbrıs Sorunu'na adil ve kalıcı çözüm çağrısı

Anastasiades ile Çipras ayrıca Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne yönelik müzakereler konusunda Netanyahu'ya ayrıntılı bilgi verdiklerini ve geçen yıl Cran Montana'da yapılan müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

İki lider ayrıca bir kez daha Kıbrıs'ta Türkerin ve Rumların güvenliğini sağlayacak çözümün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazırladığı belge çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümün "yabancı ordulardan ve garanatörlük sistemlerinden arınmış olması gerektiğini" söyledi.