Roma'da yanan otobüs fenomeni

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İtalya'nın başkenti Roma'da, en işlek ve turistik bölgelerden İspanya Meydanı ile Trevi Çeşmesi arasındaki bir ana caddede bu sabah bir otobüste patlama meydana geldi.

Herhangi bir başka Avrupa başkentinde muhtemelen akla ilk olarak bir terör saldırısı ihtimalini getirecek ve panik yaratacak olay, Romalılar tarafındansa bıkkın bir sakinlikle karşılandı.

Otobüsün alevler içinde kalmasının nedeni bir saldırı değil, belediyeye ait toplu taşıma işletmesi Atac'ın yaşlı ve bakımsız filosuydu ve Romalılar artık yanan otobüslere alışmıştı.

Roma'da bu yılın başından bu yana benzer 8 olay daha yaşanmış, geçen yılsa 22 otobüste daha yangın çıkmıştı. Hiçbir vakada can kaybı meydana gelmezken, uzmanlar bunun an meselesi olduğunu söylüyor.

Bu sabah Tritone Caddesi'nde meydana gelen patlama ve yangının bir kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yolcuların otobüsteki dumanı fark ederek patlamadan önce inmesi sayesinde büyük bir felaket önlendi, yalnızca yoldan geçmekte olan bir kadın hafif şekilde yaralandı, yakındaki bir mağaza da hasar aldı.

Parlamento ve başbakanlık binalarına da yakın olan bölgede trafik uzun süre tıkandı.

Bu olaydan birkaç saat sonra da Roma kent merkezi dışındaki Castel Porziano bölgesinde bir otobüste daha yangın çıktı. Bu olayda yaralanan olmadı.

"IŞİD değil, Atac"

Fenomene dönüşen otobüs yangınları için sosyal medyada yapılan yorumlarda "flambus" (alevli otobüs) etiketi kullanılmaya başlandı.

La Repubblica gazetesinin yayın yönetmeni yardımcısı Raffaella Menichini'nin Twitter'da yazdığı "Yalnızca Roma'da bir otobüs kent merkezinde infilak eder ve insanlar hemen sorumlunun Atac olduğunu bilir, terör ihtimalini düşünmez" mesajı en çok paylaşılan yorumlardan oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları da "Hangi Avrupa başkentinde otobüsler infilak eder?", "Roma'da teröristlere ihtiyaç yok, her şeyi biz kendimiz hallediyoruz", "IŞİD değil, daha da kötüsü, Atac" gibi sarkastik mesajlarla toplu taşıma servisini eleştirdi.

Sosyal medyada, Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye de hem infilak eden otobüsler hem de toplanmayan çöpler, temizlenmeyen park ve bahçeler gibi aksayan belediyecilik hizmetleri nedeniyle eleştiriler geldi.

Atac'tan yapılan açıklamada ise, bu sabah infilak eden otobüsün 2003 yılından beri kullanımda olduğu ve genel olarak ellerindeki filonun yaş ortalamasının çok yüksek olduğu vurgulandı.

Sendikalar: Şoförler ve yolcular risk altında

Otobüs şoförleri sendikaları, Atac araçlarının gerekli şekilde bakıma sokulmadığını ve hem şoförlerin hem de yolcuların risk altında olduğunu belirtiyor.

Atac ise otobüslerin bakımının yapılmadığı iddialarına ilişkin olarak "Alınan önlemler sayesinde araçlardaki yangın vakaları 2018'in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 düşüş kaydetmiştir" dedi.

Bugünkü otobüs yangınlarının ardından tüketici hakları derneği Codacons da bir açıklama yaparak "bitmek bilmeyen otobüs yangınlarıyla" ilgili olarak savcılığa başvuracaklarını belirtti. Codacons, artık durumun aciliyetinin yadsınamayacağını vurguladı ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan araçların kullanımdan kaldırılması çağrısı yaptı.