Reuters: SDG yetkilisi ABD'nin üç ay önce Menbiç'te üs kurduğunu açıkladı

Telif hakkı Reuters Image caption ABD güçlerinin Menbiç'de kurduğu belirtilen üs

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Türkiye'nin Menbiç bölgesine yönelik operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD'nin üç ay önce bu bölgede askeri üs kurduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Derviş, üssün Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatmasının hemen ardından kurulduğunu ve burada Fransız askerlerinin de bulunduğunu aktardı.

ABD ve Fransız askerlerinin SDG ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki cephe hattında devriye gezdiğini belirten Derviş, "Afrin'deki Türk saldırısı ve Menbiç'e yönelik Türk tehditlerinin artmasıyla, koalisyon güçleri sınırı gözlemlemek ve korumak için bir üs kurdu" dedi.

Reuters haber ajansı için çalışan bir fotoğrafı, üssün görüntülerini de çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) bağlı güçlerin bölgeden sürülmesinden sonra, birçok kez Menbiç'in de hedef alınabileceğini söylemişti.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG, ABD desteğiyle Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadele etmek amacıyla kuruldu.

Suriye'de ABD önderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonu, Derviş'in sözleri konusunda açıklama yapmayı reddetti.