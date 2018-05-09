İspanya'da eş şiddetine karşı köpek korumasına başvuran kadınlar

Aile içi şiddetin büyük problem olduğu ülkelerden İspanya'da, her ay dört kadın hayat arkadaşları tarafından öldürülüyor. Çok sayıda kadın saldırıya uğruyor.

Bu saldırılara karşı kadınlara bir savunma sağlayabilmek için, bekçi köpekleri eğiten bir şirket, bu durumdaki kadınlarla eğitimli köpekleri bir araya getirmeye başladı.

Programa iki yıl önce katılan America Gallon isimli bir kadın, bugün Real Madrid stadyumundaki bekçi köpeklerin sorumluluğunu yürütüyor.

2013 yılından bu yana şiddet gören Gema Abad isimli bir başka şiddet mağduru ise, "Bana sürekli saldıran kişi bir gün kapıda belirdi ve o sırada köpeğimin yanımda olması inanılmaz bir histi." diyerek yaşadığı değişimi anlatıyor.