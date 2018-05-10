İsrail, Suriye'deki İran yanlısı milisleri 'roket atmakla' suçladı, Suriye de 'Onlarca İsrail füzesini bir bir düşürüyoruz' dedi

Telif hakkı AFP Image caption Hafta başında Suriye devlet televizyonu Şam yakınlarına düşen İsrail füzelerinin görüntülerini paylaşmıştı.

Suriye ile İsrail arasında Salı günü 'karşılıklı roket atışı yapıldığı' suçlamalarının ardından başlayan gerilim Perşembe günü de devam etti.

İsrail ordusu, Suriye'deki İranlı milis güçlerini İsrail'e '20 roket atmakla' suçladı. Şam medyası da bu suçlamanın ardından, Perşembe sabah erken saatlerde, İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze attığını ve füzelerin bir bir düşürüldüğünü duyurdu. Askeri kaynaklar, İsrail füzelerinin askeri üsleri hedef aldığını, bir füzenin çephanelik deposunu vurduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, İsrail'in Perşembe sabahı Suriye'ye yönelik füze atışının daha önceki saldırılardan çok daha yoğun olduğunu aktardı.

Gerilim, Suriye'nin Salı günü İsrail'i, Şam'ın güneyindeki bir askeri üsse hava saldırısı düzenlemekle suçlamasıyla başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki üsse düzenlediği saldırıda 8'i İranlı, en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, saldırının hedefinde de İranlı birlikler ve Hizbullah milislerinin bulunduğu söyledi.

Suriye resmi medyası da hava savunma sistemlerinin aynı gün iki İsrail füzesini imha ettiğini belirtti. Gerilim ertesi gün de devam etti.

İsrail ordusundan Perşembe günü yapılan açıklamada, Suriye'deki İranlı milis güçlerinin, Golan Tepesi'nde konuşlanan İsrailli askeri mevzilerine 20 civarında roket attığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Telif hakkı Reuters Image caption İsrail birlikleri Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri'nde.

İsrail ordusu: Saldırı Suriye'deki İranlı Kudüs Gücü tarafından yapıldı

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, Suriye'den yapılan saldırıya misillemeyle karşılık verildiğini söyledi.

Conricus, İsrail'i hedef aldığını iddia ettiği 20 atışın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na özel kuvvetler Kudüs Gücü tarafından yapıldığını kaydetti ve "Roketlerin bazıları İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi" dedi.

İsrail'in misilleme yapıp yapmadığı sorusuna da Conricus, "Misilleme yaptık ama bununla ilgili ayrıntılara sahip değilim" yanıtını verdi.

Suriye resmi medyası SANA ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetine bağlı Baas şehrine topçu atışı yaptığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İsrail roketlerinin hedefinde Suriye ordusunun askeri mevzileri ve Baas şehrindeki müttefik kuvvetler vardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "Suriye hava savunma sistemleri İsrail'in yeni roket saldırılarına karşı koyuyor, onlarca İsrail füzesini Suriye hava sahasında birer birer düşürüyor" dedi.

Suriye devlet televizyonu da hava savunma sistemlerinin düşen roketlerin imha edildiği görüntüleri gösterdi.