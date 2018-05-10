'NASA çalışanı dolandırıcılar 'uzay giysileriyle' kameralar önünde

Telif hakkı Courtesy: Delhi Police Image caption Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan zanlılar "uzay giysileriyle" kameraların önüne çıkartıldı.

Hindistan'da NASA'da çalıştıklarını söyleyerek bir işadamını dolandırmakla suçlanan iki şüpheli, polis tarafından "uzay giysileriyle" kameraların önüne çıkartıldı.

Polis, ikilinin bir işadamını "çeşitli özellikleri" bulunduğunu söyledikleri bir bakır levhayı 213 bin dolara satın almaya ikna ettiklerini belirtti.

Polise göre zanlılar işadamını bakır levhayı NASA'ya büyük bir kârla satabileceğini söyledi.

Şüpheliler söz konusu işadamının polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alındı.

Şüpheliler, haklarındaki suçlamalar ve polis tarafından kamuoyu önünde küçük düşürülmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Ancak bir baba ve oğul olduğu söylenen zanlılar, parlak giysilerle kamuoyu önünde aşağılanmaları konusunda bir açıklama yapmazken, fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Polisin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre zanlılar bir metal levhayı "şimşek çarpmış, nadir görülen bir bakır parçası" olduğunu ve pirinçleri mıktanıs gibi kendisine çektiğini söyleyerek satmaya çalıştı.

İşadamına ayrıca "Pirinç çeken levhayı" NASA'ya 5, 5 milyar dolara satabileceğini söylediler.

Polis zanlıların ayrıca, kurbanlarını kandırabilmek için "sıvı mıknatıs" ve demir teller de kullandığını belirtti.