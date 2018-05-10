Haritada hangi ülkeler eksik?

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Yeni Zelandalılar için ülkeleri dünyanın merkezi olabilir ama 'dünyanın bir ucundaki ülke' çoğu zaman dünya haritalarında unutuluyor.

Nutella reklamlarından Birleşmiş Milletler logosuna kadar birçok haritada Yeni Zelanda'nın yeri boş.

Öyle ki Yeni Zelanda Başbakanı bu duruma el atarak esprili bir kampanya başlattı.

Peki siz baktığınız bir haritada hangi ülkenin eksik olduğunu fark edebilir misiniz?

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