İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Gazze'de düzenlen gösterilerde, İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 41 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin Filistinli de yaralandı.

Göstericilere dronelardan göz yaşartıcı gaz da atılıyor. Yaklaşık 40 bin Filistinli Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail sınırına yakın yerlerinde toplandı.

İsrail ayrıca Gazze sınırına keskin nişancılar da yerleştirdi.

Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını açıkladığı 30 Mart tarihinden bu yana Gazze'de düzenlenen gösterilerde İsrailli güçler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 80'i aşmış durumda.

ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine Washington'dan görüntü bağlantıyla katılan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu'da kalıcı barışa olan bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Resmi açılışı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman yaptı. Törene ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldılar.

Çoğu AB temsilcisi ise törende yer almadı.

Yeni Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.