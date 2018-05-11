İran: Suriye'nin, İsrail'in hava saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var

Telif hakkı İsrail Savunma Güçleri (IDF) Image caption İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) yayımladığı saldırı görüntüsü

İran, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı ve Şam'ın bu saldırılara karşı "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

İsrail, Perşembe günü İranlı milis güçlerinin Golan Tepeleri'ne füze saldırısı düzenlediğini öne sürerek, Suriye'de bu milislere ait olduğunu belirttiği mevzilere hava saldırısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise saldırıların "Suriye'nin egemenliğini açık bir şekilde ihlal anlamına geldiğini" belirterek tepki gösterdi.

İsrail'in son dönemdeki en yoğun hava saldırısı

Saldırıların, İsrail'in Suriye'de son yıllarda gerçekleştirdiği en yoğun hava operasyonları olduğu belirtiliyor.

İsrail jetleri, Perşembe günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye içindeki yaklaşık 70 hedefi vurdu.

Telif hakkı AFP - SANA Image caption Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den atılan füzelerin havada imha edilme görüntülerini paylaştı.

Hava saldırıları, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 20 füze atılması ardından gerçekleştirildi.

İsrail, bu füzelerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bir özel kuvvetler birimi olan Kudüs Gücü tarafından atıldığını savunuyor.

İran, Kudüs Gücü iddiasıyla ilgili yorum yapmadı

İran ise açıklamasında bu iddiayı ne kabul etti ne de reddetti.

Tahran, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının "kendinden menkul, temelsiz bahanelere dayandığını" belirtti.

Suriye'den yapılan açıklamada, Perşembe gece boyu İsrail'den atılan füzelerin havada "bir bir imha edildiği" belirtildi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki üsse düzenlediği saldırıda 8'i İranlı, en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, saldırının hedefinde de İranlı birlikler ve Hizbullah milislerinin bulunduğu söyledi.

İran'ın Suriye'de, orduya danışman olarak görev yaptığı belirtilen yüzlerce askeri bulunuyor.

Bunun yanında, İran tarafından silahlandırılan, eğitilen ve finanse edilen binlerce milis de Suriye ordusunun yanında faaliyet gösteriyor.