'Kanserli köyün' hikayesi

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1981 yılında Kapadokya bölgesindeki akciğer kanseri vakalarıyla ilgili haberi var.

Newsnight için hazırlanan TV haberinde Profesör İzzettin Barış'ın kanser vakalarına, kayalardaki zeolit maddesinin neden olduğunu keşfi ve bunun bütün dünyada yankı uyandırması aktarılıyor.

Haberde özellikle, yıllar içinde mezotelyama (bir tür akciğer kanseri) nedeniye çok sayıda sakinini yitiren Karain köyünün hikayesi ele alınıyor.

BBC'nin Barış'ın, hastalığın nedenine dair yaptığı keşfin dünyada zeolitle ilgili çalışmalar açısında çok önemli olduğunun altı çiziliyor.

Karain köyü, 2014 yılından itibaren yeni yerine taşınmıştı. Köyden yüzlerce kişi mezotelyama nedeniyle hayatını yitirdi.

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