Paris'te bıçaklı saldırı: Zanlı 'Çeçenistan doğumlu'

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Paris'teki saldırının ardından olay yeri polis kordonuna alındı

Fransız basınına konuşan bir yargı kaynağı, Cumartesi akşamı Paris'te bıçakla bir kişiyi öldüren, dört kişiyi de yaralayan zanlının 1997'de Çeçenistan'da doğduğunu söyledi.

Kaynak, saldırganın üzerinde bir kimlik bulunmamasına rağmen teşhis edildiğini, annesi ve babasının polis tarafından sorgulandığını belirtti.

Polis tarafından ateş açılarak öldürülen saldırgan görgü tanıklarına göre "Allahu ekber" diye bağırmıştı. IŞİD, saldırının bir "askerleri tarafından düzenlendiğini" belirterek saldırıyı üstlenmişti.

29 yaşında bir adamın bıçak darbesiyle öldürüldüğü olayın ardından Fransa Cumhurbgaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yayınladığı mesajda "Fransa yine kanıyla bedel ödedi ama özgürlük düşmanlarına taviz vermeyecek" dedi.

Fransız haber ajansı AFP aralanan iki kişinin durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Son yıllarda çok sayıda saldırıya maruz kalan Fransa'da güvenlik önlemleri üst seviyedeydi.

Üç yıl içinde bu tür saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 230'dan fazla.

Saldırgan hakkında ne biliniyor?

Fransız basınına bilgi veren kaynak, saldırganın herhangi bir sabıka kaydı olmadığını ve Fransız vatandaşlığı bulunduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Bir diğer kaynak ise bu kişinin Fransa'da radikal düşüncelere sahip ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek kişiler listesinde fişlendiğini söyledi.

Bu, Fransa'da bir Çeçen'in düzenlediği ilk terör saldırısı oldu.

Fransa'da 30 bin civarında Çeçen yaşıyor.

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Saldırı nasıl gerçekleşti?

Saldırgan yerel saatle 21:00'de (TSİ 22:00) Place de l'Opéra'da insanları bıçaklamaya başladı.

Görgü tanıkları saldırganı kahverengi saçlı, sakallı genç bir adam olarak tarif etti.

Birkaç bar ve restorana girmeye çalışan saldırgan, bu mekanlardaki kişilerin kapıları kapatması üzerine bunu başaramadı.

Olay yerine gelen polisler saldırganı elektroşok tabancasıyla bayılmayı denese de başarılı olamadı.

Bunun üzerine, saldırının başlamasından dokuz dakika sonra, saldırgan polis tarafından öldürüldü.

IŞİD ve Çeçenistan arasında nasıl bir bağ var?

Rusya'nın güneyinde, Kafkasya'nın kuzeyinde bulunan Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlık ilan etmiş, 1994 ise Rus ordusu bölgeyi kontrolü altına almıştı.

O tarihten itibaren Çeçenistan on yıldan uzun süren çatışmalara sahne oldu.

Bugün IŞİD'le ilişkileri de bulunan cihatçı gruplar, bu süreçte bölgede faaliyet göstermeye başladı.

2013'te ABD'deki Boston Maratonu'nu bombalayan kardeşler Tamerlan ve Dzhokhar Tsarnaev kardeşlerin yanı sıra 2016'daki İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısının da Çeçen olduğu açıklanmıştı.

2017'de ise IŞİD üyesi Çeçen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da özel kuvvetlerle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Çeçenistan'da örgütlenen IŞİD, Suriye başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalara çok sayıda cihatçı gönderdi.

2016'da BBC'den Sarah Rainsford'un yaptığı bir haber, Çeçenlerin ülkelerine dönerek saldırılar düzenlemesinden endişelenildiğini göstermişti.

2007'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklenerek göreve başlayan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, IŞİD'in örgütlenmesini engellemek için adımlar atmıştı. Fakat insan hakları savunucularına göre alınan sert önlemler insanların radikalleşmesini artırıyor.