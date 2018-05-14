Fotoğraflarla: Gazze'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı gösteriler
- 14 Mayıs 2018
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ABD'nin Tel Aviv'deki büyüelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto edenlere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. İsrail'in müdahalesinde en az 43 Filistinli hayatını kaybetti.