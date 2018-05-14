Fotoğraflarla: Gazze'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı gösteriler

  • 14 Mayıs 2018
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin müdahalesine karşı Filistin bayrakları dalgalandırıldı. Telif hakkı AFP
Image caption Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin müdahalesine karşı Filistin bayrakları dalgalandırıldı.
gazze Telif hakkı Getty Images
Gazze Şeridi'nde binlerce kişi sokaklara döküldü. Telif hakkı AFP
Image caption Gazze Şeridi'nde binlerce kişi sokaklara döküldü.
gazze Telif hakkı EPA
gazze Telif hakkı Reuters
gazze Telif hakkı AFP
gazze Telif hakkı Reuters
Beytüllahim'de gösteriler Telif hakkı Reuters
gazze Telif hakkı Reuters
Gazze Şeridi'nde binlerce kişi sokaklara döküldü. Telif hakkı AFP
Image caption Gazze Şeridi'nde binlerce kişi sokaklara döküldü.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyüelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto edenlere İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. İsrail'in müdahalesinde en az 43 Filistinli hayatını kaybetti.

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